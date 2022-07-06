換機車、裝冷氣都由包商買單 公所技工吐還9萬獲緩刑

台南仁德公所陳姓技工承辦路證核發及接管審核，被檢舉向土木包商開口要3萬用來汰換老舊機車，臥室安裝冷氣機5萬也由營造商支付，還因包商施工超時索賄1萬元，案發後他繳回犯罪所得9萬元，台南地院今天宣判，認他犯貪汙罪應執行2年、褫奪公權1年，緩刑5年，繳納公庫15萬元。

檢警調查，陳姓男子自2001年1月2日起受雇為仁德區公所技工，並於2013年1月1日起至2019年2月18日止，負責協辦仁德區道路挖掘相關事務，為具有法定職務權限的公務員。

未料，陳2017年3月間因代步機車老舊，有意更換新機車而需款購買，並知悉某土木包工業因承包工程，時與路證核發有關，也常有申請接管審核需求，先邀約其工務經理至陳妻開設的店內 用餐，藉此機會向該工務經理表示欲購買新機車及希望代為處理購車費用，數日後蔡姓負責人將3萬元現金交付他。

2018年3月間，陳有意在住處主臥室安裝冷氣，適某營造公司因施作側溝引水道箱涵工程，向他遞交相關道路挖掘申請文件，陳認有機可乘，在區公所門口向該公司黃姓負責人表示欲安裝冷氣及希望代為處理費用，黃姓負責人則委請電器行，至陳男住處安裝5萬元的日立牌冷氣機1台，所需費用則由黃姓負責人支付。

同年11月26日下午6時，他發現某土木包工業施作所承包道路挖掘工程時，已逾路證核准的施工時間，12月間以手機向該土木包工業李姓總務人員表示該包工業可能因施工逾時遭裁罰，可用錢來解決此事。李男為避免該土木包工業遭查報而受裁罰，同年12月28日向會計人員請款，中午前往陳妻店內用餐，趁陳返家午休之際，將1萬元現金私下交付他。

案經檢舉，陳男坦承犯行，並已自動繳交全部犯罪所得共9萬元，台南地院合議庭審理後，認事證明確，依法論罪科刑，認他犯貪汙治罪條例中不違背職務收受賄賂罪共3罪，並已繳回全部犯罪所得，依法減輕其刑。

合議庭審酌，陳男受雇於仁德區公所，執掌區內道路挖掘相關路證核發、接管審核及違規查報等職權，本應廉潔自持，恪守本分，戮力從公，以維政府公信力，竟擅就職務上行為要求、收受賄賂，所為破壞公務執行純正，也傷害公務機關清譽及公務員清廉形象，很不應該。

惟念他無犯罪紀錄，素行尚可，犯後坦承全部犯行並自動繳交全部犯罪所得，表現悔意，認他犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，共3罪，各處1年9月，均褫奪公權1年。應執行2年，褫