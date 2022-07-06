玩過頭！台中男真心話大冒險賭輸 紙袋套頭闖超商喊「搶劫」GG了

台中劉姓男子提議玩「真心話大冒險」結果輸掉，他也願賭服輸拿星巴克紙袋套頭，深夜11點多闖進超商大喊3聲「搶劫！」店員信以為真嚇到報警；法院指出，劉男違反社會秩序維護法以蒙面驚嚇他人，劉出於戲謔心態但造成店員飽受驚嚇，裁定他處罰鍰3000元，2名友人不罰，可抗告。

台中第4分局查，劉男6月5日深夜11點多和另名劉姓、邵姓友人一同開車出門，因劉男提議要玩真心話大冒險，3人講好用猜拳決定輸的人要進入超商大喊搶劫，結果劉男自己提議，自己猜輸又猜輸。

劉也願賭服輸，隨手拿了1個星巴克的紙袋套在頭上，以蒙面方式進入超商，在店內繞行一圈還大喊了3聲「搶劫！」隨後拔腿狂奔，挑上朋友車子後就離去，但因超商店員深夜面對突如其來叫喊飽受驚嚇。

轄區大墩派出所獲報馬上調閱監視器，掌握劉等人駕駛的是1輛出來的小客車，漏夜通知3人到案說明，劉等也坦承當時在玩真心話大冒險，因為賭輸才喊搶劫，經警方依社秩法送辦。

台中地院指出，依社會秩序維護法第63條第1項第6款「蒙面偽裝或以其他方式驚嚇他人有危害安全之虞者」規定，該條款目的是禁止任意蒙面驚嚇他人，以維護個人生命、身體及精神安寧，而蒙面是以面具或他物遮蓋臉部。

法院認為，當時超商店員也向警方表示受到驚嚇，可見劉的行為已經有危害安全之虞，考量他作案動機，雖以戲謔心態但已驚嚇到他人，並有危害安全之虞，但審酌劉沒有前科、違序後坦承等，依違反社秩法以蒙面驚嚇他人有危害安全之虞，裁定處罰鍰3000元。

而當時同行的劉姓、邵姓友人雖也被警方送辦，但法院認為，劉姓友人僅進入超商買飲料，卲則站在門外，2人並沒有蒙面驚嚇他人因此不罰。