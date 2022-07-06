陽明山車禍4死9傷賠償金談不攏 工程行白髮老父遭訴

2017年陽明山仰德大道連環車禍釀4死9傷，肇事的混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭，依過失致死罪判刑4年2月，案件高院審理中。死者家屬認為，陳美蘭父親陳木「指揮派工出車」也須負責，不斷再議後，陳木去年遭起訴，士林地法院今開庭，將等陳美蘭案告一段落，再開庭。

陳美蘭今天和姊姊陪同82歲父親陳木出庭，陳木白髮蒼蒼，戴著助聽器坐在被告席上，他舉手向法官表示「4個檢察官都不起訴」。

陽明山車禍案釀4死9傷，陳美蘭陸續與死者家屬談和解，其中與死者翁竟期母親沈滿，受傷的警察陳志豪等2人尚未和解，沈滿求償2千萬賠償金，日前又降為1500萬元，迄今尚未提出明確的訴訟標的，陳志豪則因車禍受傷，失能情形送鑑定。另，陳男、郭男、柯女和解，柯女的告訴代理人表示，陳木年紀已大請從輕量刑。

法官今整理爭點為陳木是否對車禍有過失。辯護人指出，對於負責維修混凝土泵浦車的真銓材料行技師盧志宏等人的供述，爭執證據能力。

辯護人表示，陳美蘭案件尚未終結，是否待高院審理告一段落，再行準備程序，決定後續證據及調查事項。檢辯雙方均認為，應等候判決結果，再行準備程序。告訴代理人則沒有意見。法官諭知候核辦。

陳美蘭庭後表示，家父陳木今年清明節時跌倒後，行動緩慢，疑有輕度失智現象，她案發後都有和被害人談和解，不是到一審判決後才來談賠償，目前共賠了約3千多萬，其中1人最高的金額是賠償900萬元，如今父女生活起居都依靠母親、姊姊照顧。

2017年陽明山仰德大道重大車禍釀4死9傷，事故前一天7月18日晚上，煞車系統，車輛上路將有可能無法有效煞停，造成交通事故及人員傷亡風險，仍聯繫阮姓司機隔天一早開車至士林區永公路245巷19號工地灌漿，導致混凝土泵浦車7月19日上午8時許，在仰德大道3段與新安路口失控肇事，釀4死9傷。