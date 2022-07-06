許藍方遭爆當小三戶頭只剩7千元 法院判她要賠50萬元

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，雙方調解破局，台北地方法院今判許藍方應賠償50萬元，可上訴；另因開庭時為不公開審理，法院也不對外提供相關資料。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她和劉女訴訟前經多次調解，開庭時法官也希望雙方能盡力和解，但因劉女希望許藍方「公開道歉」，未獲對方同意，且許藍方至今未坦承發生婚外情，雙方條件差距過大而失敗。

許藍方二度親自出庭，曾受訪指出沒有預期判決結果，她已依事實陳述，近期因形象受損，代言也紛紛解約，戶頭僅存7000餘元，根本無法支付律師費，只能解除委任律師。

許藍方一度哽咽地說，她目前說再多都沒幫助，還可能被外界誤解在傷害劉女，她另說劉女提損害賠償訴訟前，曾拿她和康的對話紀錄，要求她給付1000萬元，但她沒有答應。

許藍方去年8月被爆和康外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康；媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。