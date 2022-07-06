快訊

救了立委蔡易餘一命的座車 Toyota Alphard到底是何方神聖？

台灣的養殖石斑 外銷為何只有中國這條單行道？

Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

許藍方遭爆當小三戶頭只剩7千元 法院判她要賠50萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，雙方調解破局，台北地方法院今判許藍方應賠償50萬元，可上訴；另因開庭時為不公開審理，法院也不對外提供相關資料。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她和劉女訴訟前經多次調解，開庭時法官也希望雙方能盡力和解，但因劉女希望許藍方「公開道歉」，未獲對方同意，且許藍方至今未坦承發生婚外情，雙方條件差距過大而失敗。

許藍方二度親自出庭，曾受訪指出沒有預期判決結果，她已依事實陳述，近期因形象受損，代言也紛紛解約，戶頭僅存7000餘元，根本無法支付律師費，只能解除委任律師。

許藍方一度哽咽地說，她目前說再多都沒幫助，還可能被外界誤解在傷害劉女，她另說劉女提損害賠償訴訟前，曾拿她和康的對話紀錄，要求她給付1000萬元，但她沒有答應。

許藍方去年8月被爆和康外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康；媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。

康則承認外遇，澄清許指控他因憂鬱症接受諮商、糾纏並非事實，並向家人道歉，未來會以家庭為重，尊重妻子所有決定；康妻也發聲明指出，丈夫已經回歸家庭、修補裂痕，「想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話，皆讓我輾轉反側，夜不成眠」。

許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方。圖／聯合報系資料照片
許藍方。圖／聯合報系資料照片

外遇 律師 醫師

延伸閱讀

許藍方call out王少偉羞問「喜歡我嗎？」　答案讓小S都驚了！

獨／沒脫產、哭窮 許藍方親現身釋疑為何戶頭只剩7千

許藍方戶頭僅剩7千元 節目驚吐存款「全被我媽拿走」

沒有哭窮戶頭剩7千 攤許藍方收入看在貧窮線掙扎的藝人

相關新聞

快篩CT線出亂子竟是大陸製造 進口商稱是被害人遭打臉

美國富樂快篩在台屢傳瑕疪，竟是中國大陸貨惹禍，檢調6月13日搜索進口商高鑫、代理商大鑫資訊及存放快篩的倉儲公司，約談高鑫...

許藍方遭爆當小三戶頭只剩7千元 法院判她要賠50萬元

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康...

台中名店老賴茶棧遭人揮刀恐嚇 揚言自刎逼老闆還債

台中紅茶名店「老賴茶棧」已交棒第3代經營，未料蘇姓男子以2代老闆欠他150萬元債務，跑到門市揮舞菜刀逼員工打電話給現任3...

蘇澳建生醫院涉詐保39人遭訴 宜院審理近6年判決出爐

宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長與護理人員，2011年起涉嫌利用假住院方式，偽造診斷證明書向健保署詐保逾70萬元，31名病患...

員林山區民宅遭竊 嫌犯一枚指紋留門把 法官判無罪確定

員林市山區一棟民宅在14年前遭小偷，警方在鐵窗、屋外鐵閘門採集到2枚指紋，一枚是屋主所有，另枚則身分不詳，直至去年唐姓男...

貸款帳戶遭詐騙集團利用還淪為車手 證據不足獲判無罪

高雄潘姓男子有貸款需求，透過通訊軟體向網路不明「易貸網」提供帳戶，未料，帳戶遭詐騙集團所用，更協助提領贓款淪為車手，事後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。