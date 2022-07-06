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台中名店老賴茶棧遭人揮刀恐嚇 揚言自刎逼老闆還債

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中紅茶名店「老賴茶棧」已交棒第3代經營，未料蘇姓男子以2代老闆欠他150萬元債務，跑到門市揮舞菜刀逼員工打電話給現任3代負責人解決，持刀架脖揚言「難道要我死給你們看？」經店家報警逮捕蘇才未釀嚴重後果，法院審酌，蘇達成認罪協商程序，依強制罪判他拘役30日，可上訴。

台中第二市場發跡的老賴茶棧經營超過40年，創立人傳承給第2代兒子後，去年再交棒給第3代的孫子經營，近年拓展門市到全台各縣市。

台中地檢起訴指出，蘇姓男子（62歲）因遭老賴茶棧前賴姓負責人欠債150萬元，蘇心生不滿為了向賴的兒子、現任老賴茶棧負責人追討，去年11月30日跑到飲料店前要求張姓、洪姓店員聯絡老闆出面協商債務。

但經員工拒絕，蘇男竟情緒失控，拿出預藏的1把菜刀朝張、洪揮舞，甚至持刀抵住自己脖子作勢要自刎，造成2名店員心生畏懼不敢輕舉妄動，只能依照蘇的指示打電話給負責人，未料對方卻沒有接電話，後來警方獲報介入處理才結束這場鬧劇。

檢方訊時，蘇坦承有拿菜刀到飲料店，並指向2名員工說「難道要死給你們看？」並要求對方打電話給賴姓負責人，張、洪也指證歷歷，飲料店的監視器拍下當時過程。

檢方認為蘇同時涉犯強制、恐嚇等罪，因2罪想像競合，偵結從重依強制罪嫌起訴蘇；台中地院審理期間，經檢察官和蘇男於審判外達成協商合議，並經由蘇男認罪，雙方合意為蘇願受科刑範圍拘役30日。

獨任庭法官審酌，全案經檢察官聲請改依協商程序，因此不在經言詞辯論，依強制罪判處蘇男拘役30日，得易科罰金。

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老賴茶棧示意圖，非當事門市。圖／報系資料照
老賴茶棧示意圖，非當事門市。圖／報系資料照

檢察官 債務 恐嚇

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