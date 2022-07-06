聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中名店老賴茶棧遭人揮刀恐嚇 揚言自刎逼老闆還債
台中紅茶名店「老賴茶棧」已交棒第3代經營，未料蘇姓男子以2代老闆欠他150萬元債務，跑到門市揮舞菜刀逼員工打電話給現任3代負責人解決，持刀架脖揚言「難道要我死給你們看？」經店家報警逮捕蘇才未釀嚴重後果，法院審酌，蘇達成認罪協商程序，依強制罪判他拘役30日，可上訴。
台中第二市場發跡的老賴茶棧經營超過40年，創立人傳承給第2代兒子後，去年再交棒給第3代的孫子經營，近年拓展門市到全台各縣市。
台中地檢起訴指出，蘇姓男子（62歲）因遭老賴茶棧前賴姓負責人欠債150萬元，蘇心生不滿為了向賴的兒子、現任老賴茶棧負責人追討，去年11月30日跑到飲料店前要求張姓、洪姓店員聯絡老闆出面協商債務。
但經員工拒絕，蘇男竟情緒失控，拿出預藏的1把菜刀朝張、洪揮舞，甚至持刀抵住自己脖子作勢要自刎，造成2名店員心生畏懼不敢輕舉妄動，只能依照蘇的指示打電話給負責人，未料對方卻沒有接電話，後來警方獲報介入處理才結束這場鬧劇。
檢方訊時，蘇坦承有拿菜刀到飲料店，並指向2名員工說「難道要死給你們看？」並要求對方打電話給賴姓負責人，張、洪也指證歷歷，飲料店的監視器拍下當時過程。
檢方認為蘇同時涉犯強制、恐嚇等罪，因2罪想像競合，偵結從重依強制罪嫌起訴蘇；台中地院審理期間，經檢察官和蘇男於審判外達成協商合議，並經由蘇男認罪，雙方合意為蘇願受科刑範圍拘役30日。
獨任庭法官審酌，全案經檢察官聲請改依協商程序，因此不在經言詞辯論，依強制罪判處蘇男拘役30日，得易科罰金。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言