快篩CT線出亂子竟是大陸製造 進口商稱是被害人遭打臉

美國富樂快篩在台屢傳瑕疪，竟是中國大陸貨惹禍，檢調6月13日搜索進口商高鑫、代理商大鑫資訊及存放快篩的倉儲公司，約談高鑫負責人朱壽暉、大鑫執行長黃南競等人；檢察官認為黃南競涉案情節重大，訊後依違反醫療器材管理法、詐欺等罪向法院聲押禁見黃獲准，朱壽暉以100萬元交保。黃不服而提抗告，台灣高等法院今裁定駁回。

黃南競抗告主張犯罪主體為大鑫公司負責人朱壽暉，自己是被害人，且沒有任何犯罪所得與他有關。

高院認為，黃南競自陳代大鑫公司購買的快篩劑為中國製造，且知道要安排人手將外盒「MADE IN CHINA」標籤撕下，另中國艾康公司雖有交付取得美國核准的文件，但包裝不同即無法聲稱是美國產品，且依大鑫與艾康公司間的銷售協議，已載明艾康公司所銷售給大鑫公司的不是獲得美國EUA核准的產品。

黃主導訂購，對於向中國艾康公司訂購的快篩劑為何型號、有無取得美國EUA核准，高院認為他沒有不知道的道理。依衛生福利部核准文件，大鑫公司所申請核准之ref碼，都是美國EUA核准的ref碼L031-118B5，高院認為可知黃曉得所購買的並非艾康公司生產並取得美國EUA授權的ref碼L031-118B5產品，仍佯以獲得美國EUA核准，向衛福部申請核可輸入而於國內販售，涉犯刑法詐欺取財、意圖欺騙他人就商品原產國及品質為虛偽標記、醫療器材管理法未經核准輸入醫療器材等罪嫌。

高院認為黃南競對涉案情節避重就輕，且有相關證人未到案，黃還叮嚀同案被告李紫錡「注意手機」，疑似指示滅證，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。另依證人的說詞，指黃曾因堅持輸入於法不合的快篩劑而自其他公司離職，後來再與大鑫公司合作，也被認為有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，因此駁回抗告。