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蘇澳建生醫院涉詐保39人遭訴 宜院審理近6年判決出爐

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長與護理人員，2011年起涉嫌利用假住院方式，偽造診斷證明書向健保署詐保逾70萬元，31名病患持不實診斷證明書向近20家保險公司詐領住院醫療給付。

宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長、護理人員與病患共39人，2011年起涉嫌向健保署詐保逾70萬元、詐領保險公司的住院醫療給付，宜蘭地方法院昨天一審宣判，39人均無罪。本報系資料照。
宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長、護理人員與病患共39人，2011年起涉嫌向健保署詐保逾70萬元、詐領保險公司的住院醫療給付，宜蘭地方法院昨天一審宣判，39人均無罪。本報系資料照。

宜蘭地方法院歷經近6年審理，將病患病歷送請專業醫療機構鑑定，昨天一審宣判39人無罪，其中1名護理人員逝世不受理，判決還她清白。

建生醫院1991年開業，是蘇澳的地區醫院之一，2016年轉型成建生診所，繼續服務在地鄉親。今年66歲何姓院長今天被問及無罪宣判，經診所人員轉述，他還沒收到通知，什麼感想都沒有。

檢察官指出，建生醫院何姓院長也是該院醫師，與同為護理人員的妻子，以及其他6名護理人員，2011年起先後收受無病住院或明顯無住院必要的假住院病患住院，並安排各種醫事檢驗、在病患病歷中做誇大不實病名的登載。

檢方表示，假住院病患出院後，何姓院長偽造不實的診斷證明書給假病患。他們2011年至2014年間，再向南山、中國、富邦、康健、新光、三商美邦等近20家保險公司，每次詐領數千至5萬多元不等的住院保險理賠金。

檢察官指出，7名護理人員配合安排各種異於正常住院的手續、製作不實的護理紀錄，建生醫院向健保署請領醫療給付70萬1111元。檢方2016年以行使業務上登載不實、詐欺取財等罪嫌，起訴何姓院長、護理人員、病患共計39人。

宜蘭地方法院歷經近6年審理，期間將病患病歷送請專業醫療機構長庚醫院鑑定數年，依其內容鑑定是否有住院需要，而鑑定結果與財團法人保險犯罪防制中心所認定的報告內容，大部分並不相符。

宜院指出，長庚醫院認為檢方起訴約三分之二的病患病歷，是有住院必要及可考慮住院，其他三分之一則是原主治醫師本於專業醫療知識所為判斷。且檢方依相同病歷資料，主張財團法人保險犯罪防制中心的報告可採，認為長庚醫院的鑑定結果不可採，論證矛盾；最後採用長庚醫院的鑑定結果，檢察官無法證明三分之一病歷紀錄是虛偽的。

法官表示，建生醫院依據相關資料申請健保給付，若不符規定，健保署應依法核刪。健保署已核准，檢方卻不能證明其所提相關資料有不實記載，何來詐欺、行使業務登載不實文書。

該案昨日一審宣判，何姓院長、7名護理人員，以及31名病患均無罪；其中1名護理人員逝世，法院裁判不受理。全案可上訴。

宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長、護理人員與病患共39人，2011年起涉嫌向健保署詐保逾70萬元、詐領保險公司的住院醫療給付，宜蘭地方法院昨天一審宣判，39人均無罪。本報系資料照。
宜蘭縣蘇澳鎮建生醫院何姓院長、護理人員與病患共39人，2011年起涉嫌向健保署詐保逾70萬元、詐領保險公司的住院醫療給付，宜蘭地方法院昨天一審宣判，39人均無罪。本報系資料照。

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