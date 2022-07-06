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員林山區民宅遭竊 嫌犯一枚指紋留門把 法官判無罪確定
員林市山區一棟民宅在14年前遭小偷，警方在鐵窗、屋外鐵閘門採集到2枚指紋，一枚是屋主所有，另枚則身分不詳，直至去年唐姓男子因涉他案落網，查出該枚指紋是唐左手食指，檢方認定是竊嫌起訴，不過一、二審都認定，指紋在門外非屋內，判無罪確定。
判決指出，張姓屋主位於彰化縣員林市山區的民宅，在2008年9月間，遭一名小偷破壞鐵窗後，進屋行竊，小偷偷走2000元的存錢筒，以及一扇鐵門，警方獲報到場採證，在被開啟的屋外鐵閘門，以及鐵窗上，分別採集到一枚指紋，其中鐵窗上的指紋是屋主所有，鐵閘門則無比對出嫌犯。
去年間，唐姓男子（45歲）因涉毒品案遭調查，經採集指紋比對，比中14年前的該起竊案，鐵閘門的指紋是唐的左手食指指紋，不過唐否認涉案，辯稱當時可能是有工作才會到附近，碰觸到門把，或是與其他人在該處交付毒品時碰觸到門把，否認有竊盜犯行。
檢方以該處地處偏僻，人煙罕至，唐指紋出現在該處，涉嫌重嫌，依加重竊盜罪起訴，不過一審法官認定，全案僅有採集到一枚指紋，而且指紋是在屋外，屋內沒有採集到任何指紋，事證不足判無罪。
檢方不服上訴，唐男的指紋是在鐵閘門旁小門鋼條側面採到，小門內側有門閂，如果要從門外開啟門閂，一定是要將手伸入縫隙抓住小門，才會摸到小門鋼條，另外竊案現場偏僻，唐無地緣關係，民宅屋外鐵門距離馬路有16公尺，唐一定是要行竊，才會刻意前往。
台中高分院認為，檢方上訴意旨只是針對唐指紋為何會出現在屋外鐵門，反覆質疑，唐指紋出現在屋外鐵門，只能證明唐有摸過，但無法證明唐入屋行竊，檢方也無其他證據證明唐有入屋，駁回上訴，判無罪確定。
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