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貸款帳戶遭詐騙集團利用還淪為車手 證據不足獲判無罪
高雄潘姓男子有貸款需求，透過通訊軟體向網路不明「易貸網」提供帳戶，未料，帳戶遭詐騙集團所用，更協助提領贓款淪為車手，事後遭受害者提告；潘男喊冤說自己也受害者，會提款給對方是不想侵占他人財物；經審理，因無從證明他有詐欺取財、洗錢的不確定故意，地院判無罪。
判決指出，潘男去年7月9日，因有貸款需求透過通訊軟體LINE向真實姓名、年籍不詳的人，自稱陳姓及羅姓男子詢問申請貸款事宜，後依指示拍攝農會、銀行及郵局等4個帳戶存摺封面，傳給對方。
未料，帳戶遭詐欺集團所用，導致6名受害人，將款項分別匯入潘男提供的帳戶內，且潘更依指示，持帳戶提款卡，以臨櫃或操作自動櫃員機的方式，提領大筆現金交給另名真實姓名、年籍不詳，自稱「小廖」的男子。
事後遭詐的6名受害者提告，警方透過帳戶找到潘男，他不否認有提供帳戶存摺照片，但他喊冤，自己也被騙，因欠銀行錢，怕貸款不過才找上對方幫忙，且對方說可以美化帳戶，順利貸款，讓他信以為真，因不侵占對方的錢，才將匯入的款項提領出給對方。
經調查，認為潘男被詐騙集團利用，淪為提款車手，且提供帳戶及提款的過程中，仍相信對方佯稱貸款美化帳戶的說詞，對整體詐騙行為並不清楚。
雖潘男曾詢問紓困貸款資訊，又對正常貸款流程有一定認識，主觀上可知易貸網是在從事非法詐貸，但「不確定故意」與「疏忽」僅一線之隔，基於無罪推定、罪疑唯輕的證據法則，無從證明他主觀上具有詐欺取財、洗錢的不確定故意，經審理，地院諭知無罪。
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