立委收賄案宣判 北檢：收到判決後審慎研議上訴

國會史上最大的跨黨派立委集體貪瀆案6日宣判，台北地院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪、不違背職務期約賄賂罪，重判立委蘇震清、廖國棟、陳超明及時代力量前立委徐永明，無黨籍立委趙正宇則財產來源不明部分無罪，僅逃漏稅判刑6月。

台北地檢署對此表示，將待收到完整判決書，審慎研議合議庭判決理由後，再決定是否上訴。

台北地院6日依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪重判蘇震清10年，褫奪公權5年；廖國棟8年6月，褫奪公權4年；陳超明7年8月，褫奪公權3年；依不違背職務期約賄賂罪重判徐永明7年4月，褫奪公權3年；至於無黨籍立委趙正宇財產來源不明部分獲判無罪，僅因違反稅捐稽徵法逃漏稅遭判刑6月，得易科罰金。

全案起於太流公司前董事長李恆隆因不滿遠東徐旭東拿走SOGO百貨經營權，於是找上跨黨派4名現任及卸任立委廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清行賄，後來李恆隆全盤托出，但上述四名立委無人認罪，過程中意外在立委趙正宇住處起出大量現金而懷疑他涉貪。