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徐永明遭判7年4月 黃國昌：他不是這樣的人

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理國會史上最大弊案的立委集體貪瀆案，台北地方法院今依不違背職務期約賄賂罪判前時代力量立委徐永明7年4月，褫奪公權3年。時代力量前立委黃國昌說，看到Sogo案一審宣判的結果，心情一時難以平復。「我所認識的永明，並不是這樣的人。相識的這三十年來，推動社會改革、追求正常國家，他都盡心盡力。」

黃國昌說，此時此刻，非常難過。但公平正義與廉能政治是他向來堅持的價值，不會因為任何黨派或是個人，而有所妥協或改變。他尊重司法裁判與當事人上訴的權利，也相信司法終究會給人民應得而公正的判決。這是法律教我們的事，也是每位公民應有的態度與信念。

黃國昌說，謙虛接受每一位抱持相同信念朋友的指教與意見，期許未來的每一天，以更堅韌的態度，繼續勇敢前行。

貪汙 黃國昌 徐永明

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