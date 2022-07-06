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台南女護理師假投資真吸金逾5億 二審丈夫等5人無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南柳營奇美醫院謝姓前護理師、張姓丈夫及在群創光電擔任副理的王姓女性友人等8人，以投資新光三越禮券為餌，每月可獲得投資金額18%至20%高額利息，2年多來吸金逾5.2億元，一審謝女等6人被判9年4月至3年2月，不服上訴二審，法官認證據不足，張姓丈夫等5人獲判無罪。

台南高分院判決指出，認謝女犯詐欺取財應執行2年1月、非法經營收受存款業務罪8年6月，沒收犯罪所得2.7億多元；王女非法經營收受存款業務罪維持3年8月，沒收犯罪所得177萬元；許男非法經營收受存款業務罪判2年。

至於謝女的張姓丈夫、郭男、陳男3人則改判無罪，另名張男、林男則維持原審無罪判決，檢方起訴謝女等8人，計5人獲判無罪。

合議庭審理時，謝女及辯護人主張，符合自首條例，應予減輕其刑，法官認為，早於謝女2018年4月23日第一次前往警局製作筆錄前，同年4月19日被害人已具狀向台南地檢署申告謝女涉嫌詐欺、背信等罪嫌。

辯護人指出，張男雖是謝女的丈夫，但對謝女詐欺取財及行使偽造私文書等行為，確均不知情，事實上，張男也遭謝女所矇騙，導致自身及親友也投入許多金額，損失慘重。

謝女說，先生以為她投資有獲利，才會幫她問有沒有人有意願投資，過程中丈夫有質疑她這樣要如何賺錢，她都是敷衍丈夫說「我有處理好了，要他不要管」。

證人表示，他無法確定詐騙的事情，是謝女自己一人的行為，或是張男也有參與，因為他跟謝女那麼熟，他都被騙了，所以不知道張男會不會也被老婆騙了。

案經合議庭比對原審認定謝女已返回本利等部分有所違誤，合議庭認定謝女犯罪所得為2.7億多元，而非原審的3.6億多元，再加上張男、郭男、陳男3人罪證不足，因而撤銷改判。

合議庭審酌，謝女不以正途謀財，為圖鉅額利益，明知並無特殊管道可以取得較低折扣新光三越禮券，竟對外謊稱可購得較低折扣新光三越禮券，使37名被害人因此受騙，出資向其購買新光三越禮券。

又謝女明知以高價購入低價賣出新光三越禮券方式，已累積造成鉅額資金缺口，無力再支付高額的紅利或返還本金，為填補資金缺口，竟利用一般民眾逐利而輕忽風險的心理，以約定給付與本金顯不相當之高額投資報酬的「櫃位券」投資計畫為誘餌，誘使84名被害人非但以畢生積蓄投入大量資金，更邀集同事、親友，甚至借款參與投資，因此受有高額財產上損失，致家庭、親友感情因此失和、破裂，嚴重危害社會及國家金融秩序，行為殊有不當，應予嚴懲。

台南柳營奇美醫院謝姓前護理師2年多來吸金逾5.2億元，檢方起訴8人，一審謝女等6人被判9年4月至3年2月，不服上訴，二審謝女丈夫等5人獲判無罪。圖／本報資料照
台南柳營奇美醫院謝姓前護理師2年多來吸金逾5.2億元，檢方起訴8人，一審謝女等6人被判9年4月至3年2月，不服上訴，二審謝女丈夫等5人獲判無罪。圖／本報資料照

禮券 詐欺

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