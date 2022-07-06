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日本過期食品改標賣 高雄夫妻檔繳百萬元給國庫判緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄經營百貨商行的吳姓夫妻檔，去年生意受疫情影響下滑，不甘賠本，過期食品重新改標，再販售給下游廠商。高雄市衛生局到場時，當場查獲逾千公斤的過期食品。高雄地檢署偵結，考量夫妻兩人無前科，處緩起訴，但要求支付公庫100萬元。

檢方調查，吳女、劉男兩人經營百貨商行，販賣日本進口食材、零食，去年5月因商行生意不好，庫存量暴增，夫妻倆擔心虧本，於是請未成年的兒子打印新的日期標籤，將過期的商品「改標」後，以每包80至170元價格出售。

今年1月，高雄市衛生局會同保三總隊到吳女經營的店舖稽查，當場查獲有逾千公斤的過期商品堆積在店內，準備出售給下游廠商，連同已出售的商品，總計下架銷毀1550公斤。

不僅於此，衛生稽查人員還在店內發現日本進口的酸痛貼布、維他命錠劑等，但吳女等人卻無藥品販賣許可證，被依違反藥事法、食安法等罪，移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署調查時，吳女、劉男坦承改標及違法出售藥品等，檢方考量吳女、劉男沒前科，犯後坦承犯行，配合衛生局要求下架銷毀過期商品等，處分兩人緩起訴，並要求兩人及公司要支付公庫100萬元。

高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供
高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供
高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供
高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供
高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供
高雄市衛生局今年初會同警方稽查，查獲吳姓夫妻等人改標的食品，檢方偵結，今依違反食安法等罪，將吳女、劉男處分緩起訴。圖/讀者提供

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