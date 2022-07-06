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中警聯合稽查抓噪音車 昨晚抓4機車開罰9300元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局近日接獲民眾反映，疫情趨緩不少改車人士出動在街頭行駛，但噪音擾人，分局與監理站、環保局昨晚在南區五權南路、復興路口執行聯合稽查，查獲4輛改裝機車噪音超標，依法告發開罰9300元。

第三警分局近日接獲民眾反映噪音車擾人，昨晚三分局、環保局、監理站等權管單位，在南區五權南路、復興路三段周邊，執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，將行經攔檢點車輛，逐輛帶往環保局設置檢測站實地檢測，經由儀器設備檢測，有4輛不合格機車，環保局依噪音管制法第告發，開罰9300元，後續要求限期改善至複驗合格為止。

警方表示，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，責令檢驗，非法改裝排氣管除違反噪音管制法外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上24000元以下的罰鍰。

另外，警方同時也結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，以遏止酒後駕車惡習，避免酒駕交通事故的發生。

三分局長楊川呼籲，為有效防範未成年青少年利用暑假期間任意非法改裝車輛引擎、排氣管從事危險駕車、競速行為，警方執法無假期，將持續與環保局、監理站單位共同執行取締噪音改裝車聯合稽查工作。

台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局昨晚在南區五權南路執行聯合稽查，查獲4輛機車噪音超標。圖／第三警分局提供

噪音 監理站

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