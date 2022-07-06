2瓶啤酒下肚騎電動自行車判3月 法官：屬動力交通工具

一名泰國籍安姓男子，上月在新北市金山區先在超商喝了2瓶啤酒，騎電動自行車返家時被警攔下，酒測0.51毫克，他還向警察詢問「電動自行車也要酒測嗎？」法官指其電動自行車以電力為動能，要用電力驅動，屬「動力交通工具」，依公共危險罪判他有期徒刑3月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，泰國籍28歲安姓男子，6月5日晚間10點多，在新北市金山區統一超商金中門市，飲用啤酒2瓶，在晚間10時42分，騎乘電動自行車欲返回住處，晚間10時47分許，行經金山區中正路39號前時遇警盤查，警方聞到他身上散發酒味後，測測發現酒精濃度達每公升0.51毫克。

安姓男子向警方坦承在超商有喝酒，騎電動自行車回家，但只喝了2瓶。法官審酌安男明知酒精成分對人之意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險，仍騎車上路，酒測值非低，判決3月有期徒刑，可易科罰金。

法官指出，電動自行車以電力為動能，要使用鑰匙採電力驅動，屬「動力交通工具」，依刑法所謂「動力交通工具」，指交通工具之推動係以電力或引擎動力等，產生的動能通常大於人力之交通工具，若發生碰撞或肇事，易造成較大的損害。