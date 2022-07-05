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涉基勝-KY內線交易 兩大會計師300萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

亞東聯合會計師事務所長林鴻基，被控擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉將利多訊息告知另名會計師呂正樂，2人在低點買進股票，待消息公告股價上揚，再等公司派高價收購，藉此賺取價差，套利3百餘萬元；調查局北機站5日搜索約談4人到案，台北地檢署訊後依違反證交法命林、呂各150萬元交保。

據了解，林鴻基、呂正樂受調查局詢問時坦承犯罪，願繳回不法所得，希望能減輕其刑。同案約談的基勝-KY前董事劉康信，劉男妹婿王介呈各交保40萬元。

據調查，2021年11月10日，家具生產大廠基勝-KY發布重訊，指公布董事會決議通過股票終止上市交易及停止公開發行，董事會決議收購價為每股76元；時任基勝-KY董事的林鴻基獲悉消息後，將「好康」報給同事務所的呂正樂知悉。

另一方面，劉康信也將利多訊息告知告知王姓妹婿。林鴻基等4人分別在股價50至53元低點進場，等到股價攀升至100多元，才高價出給公司派收購，從中賺取超過1倍價差。

據了解，相關被告從未買賣基勝-KY股票，卻在重訊公布前突然大量買進，引起證交所注意，列為異常交易名單，分析後移送調查局偵辦。

基勝-KY前董事劉康信。記者張宏業／攝影
基勝-KY前董事劉康信。記者張宏業／攝影
基勝-KY前董事劉康信妹婿王介呈。記者張宏業／攝影
基勝-KY前董事劉康信妹婿王介呈。記者張宏業／攝影
亞東聯合會計師事務所會計師呂正樂。記者張宏業／攝影
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