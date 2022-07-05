新北檢選舉查察 已獲14件賄選情資

中央社／ 新北5日電

新北地檢署因應地方公職人員選舉，今天召開第2次選舉查察期前策略會議 。根據統計，檢方已接獲14件有關賄選情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。

新北地檢署發布新聞稿指出，因應111年地方公職人員選舉工作，今天下午邀集法務部調查局新北市調查處及北部機動工作站、新北市政府警察局及新北市政府政風處、內政部移民署新北市專勤隊、新北市憲兵隊召開 第2次選舉查察期前策略會議。

新北檢檢察長毛有增表示，由於轄區人口數及候選人數眾多，現今賄選方式多樣，這些都考驗查賄能力，所以一定要精進查賄技能，過濾情資，嚴查賄選及暴力、嚴辦境外資金及嚴防假訊息的偵辦原則，全力查賄，讓選舉能夠在公平公正的情況下順利完成。

新北檢表示，根據統計，截至今天已接獲14件有關賄選情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。希望民眾勇於出面檢舉賄選，檢舉資料完全保密，除有檢舉獎金，更希望經由全民的監督，遏止賄選、暴力介入選舉等不法情事。

賄選

延伸閱讀

落實公職利益迴避 監院：75鄉鎮巿公所未彙報「不理想」

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

中央要求補充恩恩案報告資料 新北：會依來文回覆

女職員疑遭性侵後跳樓輕生 監察院糾正新北市衛生局

相關新聞

台中分署首度法拍「奶粉」 三寶爸搶標狂掃18罐坦言需求大

行政執行署台中分署今首度法拍嬰幼兒奶粉，現場多名年輕爸媽競標搶購，其中1名3寶爸坦言「奶粉需求量大」，今以低於市價得標其...

非要不可！執行署賣「磁材」股票 三買家喊價77次

法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，高科磁技股份有限公司股票經喊價77次，以161萬1000元拍定，相...

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

亞東聯合會計師事務所長林鴻基，被控擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉將利多訊息告知另名會計師呂正樂，2人在低...

曾讓邱太三陷關說風波 聯新醫院院長張煥禎逃稅獲緩刑

壢新醫院（現聯新國際醫院）院長張煥禎涉逃漏稅近5億元，桃園地院依8個逃漏稅罪判張3年4月徒刑，台灣高等法院今改判2年徒刑...

收翁茂鍾送的襯衫遭彈劾 陳子敬：我根本穿不下

翁茂鍾案波及現任台中市副市長陳子敬，監委林國明、王麗珍指陳子敬等明知與翁茂鍾與炒股案有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫...

操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

曾以麻布茶房、跳舞香水等知名餐飲品牌上櫃的和昇休閒，前董事長禹介民因涉嫌掏空公司遭通緝，其胞兄禹介夫又和特助鄧淞元共4人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。