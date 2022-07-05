台中分署首度法拍「奶粉」 三寶爸搶標狂掃18罐坦言需求大

行政執行署台中分署今首度法拍嬰幼兒奶粉，現場多名年輕爸媽競標搶購，其中1名3寶爸坦言「奶粉需求量大」，今以低於市價得標其中18罐，成功省下不少奶粉錢；台中分署表示，因應奶粉搶購熱潮，今分成7標31罐全數銷售一空，替國庫進帳1萬3700元。

全案起因台中檢警偵辦王姓男子詐欺案，王男透過小額詐騙，在網路連續盜刷多名被害人信用卡，並下單透過外送平台指定送至偏僻地點，因外送員察覺異狀主動報警破獲，檢方以查扣31罐嬰幼兒奶粉為犯罪所得，於偵查中委託台中分署法拍變價。

根據拍賣公告，這批31罐奶粉均未開封，出廠年份均為2021年，有效期限至2023年，分別從丁丁藥局、大樹藥局買入，品牌包括雀巢能恩水解、豐力富及明治等，網路售價600至800元不等。

台中分署今天早上舉行法拍，因應近期奶粉貨量少、買氣熱，先前拍賣在網路公告也有不少民眾詢問，台中分署為增加變賣金額、應買人拍定機會，將31罐奶粉分為7標法拍。

今天一早吸引10多名年輕爸媽到場競價，其中有1名爸爸志在必得、競標非常踴躍，先是接連搶下第一、第二拍，最後一共買回18罐奶粉，他表示因為家裡年幼孩子多，奶粉需求量非常大，在網路看到法拍就想來撿便宜看看。

台中分署也統計，今天31罐奶粉7標全數完售，拍定1萬3700元，平均一罐奶粉約441元，落低於市價，也替國庫進帳。 台中分署首度法拍奶粉。圖／台中分署提供

台中分署首度法拍奶粉。圖／台中分署提供