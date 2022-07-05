司法人事異動 最高法院法官李文賢調金門高分院院長

司法院人事審議委員會召開今年度第5次會議，決議調派最高法院法官李文賢為福建高等法院金門分院院長，而首次調任二審法院的法官呂煜仁、紀凱峰等人再次調為台灣高等法院法官，司法院調辦事法官顧正德、楊明佳、廖慧如、張道周等人則再次調任高院法官。

1. 調派最高法院法官李文賢為福建高等法院金門分院法官兼院長。

2. 調派台南高分院法官兼庭長翁金緞於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止。

3. 調派台灣高等法院法官賴劍毅、台中高分院法官吳進發、高雄高分院法官蘇姿月、李璧君、台北高等行政法院法官陳心弘等5人為同院法官兼庭長，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止，得連任1次。

4. 調派台灣高等法院法官王美玲為台南高分院法官。

5. 首次調任二審法院法官，2022年調任期間屆滿，為應業務需要，再次調派為二審法院法官：台灣高等法院法官陳杰正、馬傲霜、王育珍、許曉微、劉兆菊、陳俞婷、紀凱峰、俞秀美、呂煜仁、葉力旗、台中高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官羅立德、許勻睿、古瑞君、章曉文、高雄高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官羅惠雯、羅郁婷、花蓮高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官曹馨方等17人，再次調派為台灣高等法院法官；台中高分院法官陳正禧、吳崇道、戴博誠、郭玄義、林孟和等5人，再次調派為台中高分院法官；台南高分院法官洪榮家、曾子珍、黃裕堯等3人，再次調派為同院法官；台北高等行政法院法官孫萍萍、李明益、郭銘禮、鄭凱文等4人，再次調派為同院法官；高雄高等行政法院法官廖建彥，再次調派為同院法官；智慧財產及商業法院智慧財產法庭法官吳俊龍，再次調派為同院法官。

6. 調派台灣高等法院法官陳銘壎為士林地院法官；台南高分院法官陳金虎為台南地院法官兼庭長，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止，得連任1次。

7. 調派台灣高等法院法官蔡世芳為台北地院法官兼庭長；智商法院智慧財產法庭法官何若薇為台北地院法官；台灣高等法院法官連雅婷、高雄高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官趙伯雄、賴彥魁、花蓮高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官朱慧真等4人為新北地院法官；台灣高等法院法官李世華、智商法院商業法庭法官林玉蕙等2人為士林地院法官；台中高分院（調司法院辦事）法官徐淑芬為士院法官，並以新職繼續調司法院辦事；花蓮高分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官陳彥年為桃園地院法官兼庭長；台中高分院法官劉柏駿、黃玉琪、高增泓、簡芳潔、田德煙、吳國聖等6人為台中地院法官兼庭長；台中高分院法官李立傑、許月馨、周莉菁、台中高等行政法院法官楊嵎琇等4人為台中地院法官；台南高分院法官黃佩韻為嘉義地院法官；高雄高分院法官葉文博、王琁等2人為高雄地院法官兼庭長；金門高分院法官張震為雄院法官；高雄高分院法官李怡諄為橋頭地院法官兼庭長。以上兼任庭長者，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止，得連任1次。

8. 曾任二審法院法官，現任智商法院商業法庭法官林佑珊、湯千慧、北院法官兼庭長黃珮禎、法官鍾雅蘭、（調司法院辦事）法官顧正德、新北院（調司法院辦事）法官楊明佳、士院法官兼庭長黃欣怡、（調司法院辦事）法官黃珮茹、中院（調司法院辦事）法官廖慧如、張道周等10人，再次調任台灣高等法院法官；中院法官兼庭長林源森、游秀雯、柯志民、彰院法官兼庭長葉明松等4人，再次調任台中高分院法官；雄院法官兼庭長莊珮吟、橋院法官兼庭長黃宏欽、法官張維君等3人，再次調任高雄高分院法官；彰院法官兼庭長陳瑞水，再次調任金門高分院法官；北院法官兼庭長吳坤芳，再次調任北高行法官；士院法官兼庭長蕭文學，再次調任智商法院智慧財產法庭法官。

9. 北院法官兼庭長余銘軒、法官王唯怡、商啟泰、新北院法官兼庭長盧軍傑、士院法官林大為等5人，首次調任為台中高分院法官，並以新職調派台灣高等法院辦理審判事務；士院法官錢衍蓁、邰婉玲、桃院法官郭俊德、潘怡華等4人，首次調任為高雄高分院法官，並以新職調派台灣高等法院辦理審判事務；苗院法官兼庭長曾明玉、彰院法官林于人、宜院法官兼庭長鄭貽馨等3人，首次調任為花蓮高分院法官，並以新職調派台灣高等法院辦理審判事務；中院法官兼庭長鄭舜元、蔡建興、尚安雅、法官林筱涵、陳鈴香、彰院法官黃玉齡、雲林地院法官兼庭長楊陵萍等7人，首次調任為台中高分院法官；雲院法官兼庭長王雅苑、曾鴻文等2人，首次調任為台南高分院法官；雄院法官兼庭長毛妍懿、王俊彥、呂明燕、法官林柏壽、橋院法官周佳佩、屏東地院法官兼庭長鍾佩真、法官李珮妤等7人，首次調任為高雄高分院法官；中院法官黃司熒，首次調任為中高行法官；雄院調司法院辦事法官黃奕超，首次調任為高高行法官；新北院法官蔡慧雯、士院法官彭凱璐等2人，首次調任為智商法院智慧財產法庭法官。以上首次調任二審法院法官者，其調任期間至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（2025年間）前1日止。

10. 北院法官王筑萱、新北院法官莊哲誠等2人，以原職調派法務部司法官學院擔任該學院司法官班第63期專職導師（法官王筑萱辦理逾5年未結的遲延案件，應於報到前審結）。

11. 雄院試署法官韓靜宜試署服務成績經審查及格。

12. 同意發給新竹地院法官李毓華稅務類型專業法官證明書；同意發給雄院法官黃宣撫勞動類型專業法官證明書；同意發給北院法官何佳蓉民事營造工程類型專業法官證明書；同意發給台南地院法官兼庭長黃聖涵行政訴訟類型專業法官證明書；同意發給中院法官李婉玉少年類型專業法官證明書。