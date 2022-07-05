貼紙條提醒機車立中柱 鄰居遭提告求償法官駁回

中央社／ 台中5日電

住同一社區的曾姓、戴姓兩對夫婦，雙方因機車停車問題鬧紛爭。曾姓夫妻認為對方張貼在自家機車上的紙條貶損名譽，提告求償50萬元。台中地方法院審理後駁回，全案可上訴。

法院判決書指出，曾、戴兩家為中市南屯區一處社區大樓鄰居，雙方機車位相鄰各自停放機車。民國110年間，戴姓夫妻不滿對方停放機車時常未立中柱，且靠近自家停車格，雙方透過管委會調解未果。

戴姓夫妻將寫有「車停成這樣是叫旁邊的人怎麼上下車？做人可以不用這麼自私」、「沒那個本事好好停車，麻煩就不要騎車」等內容紙條，張貼在曾姓夫妻的機車上。

雙方之後屢起衝突。曾妻認為戴姓夫妻用腳踢她的機車車牌導致變形；戴姓夫妻則調閱監視器，發現曾妻推倒自家機車，造成多處毀損。雙方互相提告，戴姓夫妻獲不起訴；曾妻則因毀損罪被判拘役10天、得易科罰金。

曾姓夫妻再主張，戴姓夫妻先前張貼在機車的紙張貶損名譽權，且對方還將求償紙張張貼自家停放在社區外的機車上，甚至住家門上，進而造成累積壓力罹患失眠焦慮症，提出賠償新台幣50萬元慰撫金，以及車牌損壞損失300元的民事訴訟。

法官審理後，認為曾姓夫妻無法證實車牌是戴姓夫妻所毀損，且檢視戴姓夫妻舉證照片，曾姓夫妻機車確實侵入隔壁停車區域，張貼紙張未達貶損，其他舉動也未構成違法，因此駁回請求，全案可上訴。

紙條 監視器

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