非要不可！執行署賣「磁材」股票三買家喊價77次

法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，高科磁技股份有限公司股票經喊價77次，以161萬1000元拍定，相當於每股40.5元，打破台北分署拍賣動產的喊價次數紀錄。

台北分署下午2時進行變賣程序，各式珠寶首飾以百元「甜心價」出售，結果一掃而空，共賣出463件，前幾次熱銷的手工波蘭陶買氣依然旺盛，161件被1位大戶全數買走，動產變賣所得19萬1750元。

台北分署說，下午3時進行不動產開標程序，台北國稅局當場聲明願以底價1200萬元承受台北市萬華區青年段770地號、面積1640平方公尺、權利範圍10000分187的土地。