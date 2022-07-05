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台灣首位女中醫莊淑旂身後留土地 1511萬元賣掉了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署全國分署今天舉辦全國聯合拍賣，總拍定金額為1億1265萬5782元，得款都挹注國庫。台灣首位女中醫莊淑旂博士身後遺留位的土地被拍出，由士林分署以1511萬元拍定。

行政執行署指出，不動產拍定金額總計1億742萬9338元，標的中最吸睛的是桃園市大溪區鴻禧山莊獨棟別墅，由桃園分署以3360萬9999元拍定，其次為苗栗地署囑託變價的「紅富海」吸金案沒收位於桃園市蘆竹區的店面，由桃園分署以2105萬8999元拍定。

此外，台灣首位女中醫莊淑旂博士身後遺留位於台北市士林區至善路的土地，總面積達8千多平方公尺，由士林分署以1511萬元拍定，台北分署也拍出台北市萬華區青年段的土地，土地以1200萬元拍定。

行政執行署表示，新北分署還拍賣新北市中和區立業路的一處地下1樓倉庫，以1171萬9999元拍定，花蓮分署則拍賣台東縣知本地區溫泉飯店套房12筆，以836萬8126元拍定。

行政執行署說，動產部分拍定總額是522萬6444元，拍定金額最高的是台北分署拍賣高科磁技股份有限公司股票3萬739股，以161萬元拍定，其次是士林地檢署囑託士林分署變價的2014年份保時捷休旅車以121萬元拍定。

行政執行署說，其他拍定動產包含手工波蘭陶、Chanel長夾、diptyque香水、珍珠項鍊耳環組、水晶飾品、兒童奶粉、陽信及板信銀行股票、商標權、自動販賣機、冰櫃、瓦斯爐、鍋具、益智教具、威士忌酒、金戒、紅寶戒、手表。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

桃園 中醫

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