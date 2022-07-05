快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站獲報，指亞東聯合會計師事務所長林鴻基，在擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉嫌將重訊告知另名呂姓會計師，相關人在低點買進股票，待消息公告股價上揚在出脫，不法獲利300萬元；北機站今天兵分11路搜索約談林、呂共4人到案，林傍晚依違反證交法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，2021年11月10日，身為家具生產廠商的基勝-KY發布重大訊息記者會，公布董事會決議通過股票終止上市交易及停止公開發行案，董事會決議收購價為每股76元，身為基勝-KY董事的林鴻基，涉嫌「好康逗相報」，在重訊曝光之前，提早通知親友以每股50多元進場買股。

林鴻基提早知道公司決議下市，在重大訊息成立後的內部人禁止交易期間，通知親友進場以50多元低價買股，等重訊公布後，再由基勝-KY以每股76元收購，獲利300多萬元。

基勝-KY前董事林鴻基涉內線遭約談。記者張宏業／攝影
基勝-KY前董事林鴻基涉內線遭約談。記者張宏業／攝影

內線交易

延伸閱讀

操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

基勝-KY下市前爆內線交易 前董事進場不法獲利300萬遭約談

翁茂鍾案又一大咖落馬！監院彈劾北檢前檢察長周章欽

無視公權力北檢大門光天化日砍人10嫌殺人未遂起訴

相關新聞

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

調查局北機站獲報，指亞東聯合會計師事務所長林鴻基，在擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉嫌將重訊告知...

曾讓邱太三陷關說風波 聯新醫院院長張煥禎逃稅獲緩刑

壢新醫院（現聯新國際醫院）院長張煥禎涉逃漏稅近5億元，桃園地院依8個逃漏稅罪判張3年4月徒刑，台灣高等法院今改判2年徒刑...

收翁茂鍾送的襯衫遭彈劾 陳子敬：我根本穿不下

翁茂鍾案波及現任台中市副市長陳子敬，監委林國明、王麗珍指陳子敬等明知與翁茂鍾與炒股案有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫...

操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

曾以麻布茶房、跳舞香水等知名餐飲品牌上櫃的和昇休閒，前董事長禹介民因涉嫌掏空公司遭通緝，其胞兄禹介夫又和特助鄧淞元共4人...

里長遭前妻控騙婚騙財、養小三 提告天價求償僅判賠4萬

高雄某里長阿勝（化名）與前妻小靜（化名）離婚後，女方竟印製2300份傳單指對方「騙婚騙財養小三，騙吃拐幹在外面偷生小孩」...

助大馬百億詐騙案在台吸金2千餘萬 他認罪判緩刑

36歲李男在馬來西亞參加JJPTR年會，經馬來西亞籍男子李宗聖鼓吹，在台協助李宗聖非法吸金2千萬餘元，受害台灣民眾多上千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。