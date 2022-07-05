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基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢
調查局北機站獲報，指亞東聯合會計師事務所長林鴻基，在擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉嫌將重訊告知另名呂姓會計師，相關人在低點買進股票，待消息公告股價上揚在出脫，不法獲利300萬元；北機站今天兵分11路搜索約談林、呂共4人到案，林傍晚依違反證交法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。
據調查，2021年11月10日，身為家具生產廠商的基勝-KY發布重大訊息記者會，公布董事會決議通過股票終止上市交易及停止公開發行案，董事會決議收購價為每股76元，身為基勝-KY董事的林鴻基，涉嫌「好康逗相報」，在重訊曝光之前，提早通知親友以每股50多元進場買股。
林鴻基提早知道公司決議下市，在重大訊息成立後的內部人禁止交易期間，通知親友進場以50多元低價買股，等重訊公布後，再由基勝-KY以每股76元收購，獲利300多萬元。
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