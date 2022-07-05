快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助大馬百億詐騙案在台吸金2千餘萬 他認罪判緩刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

36歲李男在馬來西亞參加JJPTR年會，經馬來西亞籍男子李宗聖鼓吹，在台協助李宗聖非法吸金2千萬餘元，受害台灣民眾多上千人，新北地方法院依銀行法處有期徒刑2年，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元新台幣，並沒收不法所得。

李宗聖2015年5月1日起在馬來西亞設立JJ Poor to Rich（JJPTR）外匯交易計畫，透過社群網站，向投資人聲稱只需投資美金25元至1000元不等金額，即可加入會員、參與外匯交易計畫，保證每月獲利20%，但據馬來西亞媒體報導，實際上李宗聖並不熟悉外匯投資操作，僅是利用投資噱頭來誆騙民眾的龐式騙局。

JJPTR計畫因號稱低投入、高回報，吸引許多民眾投資，在馬來西亞幾乎無人不曉，連大陸、菲律賓等地也有大批民眾投資。判決指出，李男2016年在馬來西亞參與JJPTR年會，經李宗聖鼓吹，李男在同年7月至10月間協助李宗聖在台經營JJPTR網站會員資格審核，並協助收取不法所得、發放利息等，統計吸引1千多人投資。

檢調查扣李男硬碟資料，帶回李男偵訊，他坦承明知李宗聖所謂的外匯交易計劃就是不法吸金，並從中獲取報酬100萬元。

新北地院合議庭認為，李男明知JJPTR計畫是不法吸金，仍在台招攬他人投資，導致上千人受害，不法吸金多達2千多萬元，考量他並非吸金案主要負責人，犯後坦承犯行，且主動繳回犯罪所得，並衡量他僅協助李宗聖吸金不到兩個月，依銀行法處2年徒刑，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元。

馬來西亞媒體報導，2017年初起李宗聖開始付不出利息，陸續有民眾向馬來西亞警方報案，李宗聖聲稱公司戶頭遭人駭走5億美元，但警方發現李宗聖並未進行任何外匯交易，同年5月16日逮捕李宗聖，估計李宗聖詐騙金額高達上百億新台幣。

李男協助馬來西亞籍男子李宗聖在台行騙，利用JJPTR計畫取信民眾投資，在台詐騙千人，被新北地院依銀行法處有期徒刑2年，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元新台幣，並沒收不法所得。圖／聯合報系資料照
李男協助馬來西亞籍男子李宗聖在台行騙，利用JJPTR計畫取信民眾投資，在台詐騙千人，被新北地院依銀行法處有期徒刑2年，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元新台幣，並沒收不法所得。圖／聯合報系資料照

馬來西亞 吸金 詐騙

延伸閱讀

固定收益型ETF 吸金

台版華爾街之狼 科技董座吸金4200萬有罪定讞卻跑了

Google遭邪教滲透？主管攜家帶眷寄生吸金 教徒升遷一條龍

騙「回饋台灣援助311震災」 台日夫妻吸金60億下場慘了

相關新聞

基勝-KY前董事涉內線交易 林鴻基移送北檢

調查局北機站獲報，指亞東聯合會計師事務所長林鴻基，在擔任基勝-KY董事時，提早獲悉公司決議下市的重大訊息，涉嫌將重訊告知...

曾讓邱太三陷關說風波 聯新醫院院長張煥禎逃稅獲緩刑

壢新醫院（現聯新國際醫院）院長張煥禎涉逃漏稅近5億元，桃園地院依8個逃漏稅罪判張3年4月徒刑，台灣高等法院今改判2年徒刑...

收翁茂鍾送的襯衫遭彈劾 陳子敬：我根本穿不下

翁茂鍾案波及現任台中市副市長陳子敬，監委林國明、王麗珍指陳子敬等明知與翁茂鍾與炒股案有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫...

操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

曾以麻布茶房、跳舞香水等知名餐飲品牌上櫃的和昇休閒，前董事長禹介民因涉嫌掏空公司遭通緝，其胞兄禹介夫又和特助鄧淞元共4人...

里長遭前妻控騙婚騙財、養小三 提告天價求償僅判賠4萬

高雄某里長阿勝（化名）與前妻小靜（化名）離婚後，女方竟印製2300份傳單指對方「騙婚騙財養小三，騙吃拐幹在外面偷生小孩」...

助大馬百億詐騙案在台吸金2千餘萬 他認罪判緩刑

36歲李男在馬來西亞參加JJPTR年會，經馬來西亞籍男子李宗聖鼓吹，在台協助李宗聖非法吸金2千萬餘元，受害台灣民眾多上千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。