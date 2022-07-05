助大馬百億詐騙案在台吸金2千餘萬 他認罪判緩刑

36歲李男在馬來西亞參加JJPTR年會，經馬來西亞籍男子李宗聖鼓吹，在台協助李宗聖非法吸金2千萬餘元，受害台灣民眾多上千人，新北地方法院依銀行法處有期徒刑2年，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元新台幣，並沒收不法所得。

李宗聖2015年5月1日起在馬來西亞設立JJ Poor to Rich（JJPTR）外匯交易計畫，透過社群網站，向投資人聲稱只需投資美金25元至1000元不等金額，即可加入會員、參與外匯交易計畫，保證每月獲利20%，但據馬來西亞媒體報導，實際上李宗聖並不熟悉外匯投資操作，僅是利用投資噱頭來誆騙民眾的龐式騙局。

JJPTR計畫因號稱低投入、高回報，吸引許多民眾投資，在馬來西亞幾乎無人不曉，連大陸、菲律賓等地也有大批民眾投資。判決指出，李男2016年在馬來西亞參與JJPTR年會，經李宗聖鼓吹，李男在同年7月至10月間協助李宗聖在台經營JJPTR網站會員資格審核，並協助收取不法所得、發放利息等，統計吸引1千多人投資。

檢調查扣李男硬碟資料，帶回李男偵訊，他坦承明知李宗聖所謂的外匯交易計劃就是不法吸金，並從中獲取報酬100萬元。

新北地院合議庭認為，李男明知JJPTR計畫是不法吸金，仍在台招攬他人投資，導致上千人受害，不法吸金多達2千多萬元，考量他並非吸金案主要負責人，犯後坦承犯行，且主動繳回犯罪所得，並衡量他僅協助李宗聖吸金不到兩個月，依銀行法處2年徒刑，緩刑5年，另需向公庫支付20萬元。