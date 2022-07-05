曾讓邱太三陷關說風波 聯新醫院院長張煥禎逃稅獲緩刑

壢新醫院（現聯新國際醫院）院長張煥禎涉逃漏稅近5億元，桃園地院依8個逃漏稅罪判張3年4月徒刑，台灣高等法院今改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，支付公庫500萬元並接受3場次法治教育。本案扯出時任桃園地檢署檢察長彭坤業接受國安會諮詢委員、前法務部長邱太三陳情，要求公訴檢察官繼續與張認罪協商，彭遭拔官。

高院表示，壢新醫院在新冠肺炎期間支援桃園國際機場邊境防疫採檢、醫療後送等任務，承擔社會責任，如讓張等4名被告持續防疫與照護工作，更能兼顧正義應報、復歸社會的多元刑罰目的，因此給予緩刑。

彭坤業2019年3月17日接到台大法律系同學邱太三的電話，約定翌日晚餐，邱當時表示是以「國安諮詢」名義和他談話，聊到參審、陪審等司法改革議題。餐會結束之際，邱提到張煥禎逃漏稅案「公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔」，稱出爾反爾影響司法公信力。彭因此事被調至台灣高檢署擔任主任檢察官，邱也請辭，但監察院兩度彈劾邱太三、彭坤業未果；彭2020年8月退休，邱去年出任陸委會主委。

張煥禎是壢新醫院實際負責人，為規避個人執行業務所得依40%的所得稅率計算的高額稅賦，與壢新醫院前財務處處長彭蕙珍、前會計主任林秀惠想法子逃漏稅，前人資處處長盧昭文設法幫忙。彭蕙珍、林秀惠在2007年至2016年間，指示壢新醫院員工將每日非健保項目的部分現金收入，以存入、轉匯或其他方式，轉移至兩人與盧的個人帳戶內，隱匿、減縮張煥禎執行業務的收入。

彭蕙珍於2007年起至2011年、2013年起至2015年的各會計年度的隔年5月間，製作不含被隱匿的現金收入的「稅務帳」，再將帳務資訊交給一家會計事務所幫忙製作「壢新醫院執行業務所得查核簽證申報調整所得額彙總表」、「執行業務所得損益計算表」，以此向財政部北區國稅局中壢稽徵所短報所得。

桃園地院審理時，彭蕙珍、林秀惠就認罪，等到案件上訴高院時，張煥禎和盧昭文也招認。高院考量壢新醫院等醫療事業體長期投入基層及社區醫療照護工作，被告們對醫療工作與服務桃園有貢獻，而張已補繳2009至2011年度、2013至2015年度逃漏稅額，2007、2008年度漏稅額因逾核課期間而不用補繳，因此撤銷改判。