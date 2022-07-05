翁茂鍾案被彈劾 周章欽：從沒穿過翁寄來的襯衫

監察院5日就佳和集團前董事長翁茂鍾社會勞動服務時數造假案，通過彈劾當時的台南地檢署檢察長周章欽及台南市警察局長陳子敬。對此，周章欽表示，自己跟陳子敬根本不熟，他擔任南檢檢察長一年多期間，跟陳碰面僅一、兩次，卻被懷疑聯手讓翁享受特權。

周章欽澄清，他和陳子敬的關係，就是檢察長和縣市警察局長的關係，只能說認識但完全不熟，當時他甚至沒有陳子敬的手機，唯一碰到陳的機會便是一年一度的檢警聯席會議，但他印象中當時有一次陳還是派副局長來，兩人幾乎毫無交集。

周章欽說，日前監察委員約詢他的時候，似乎懷疑兩人是利用陳子敬母親過世公祭時，就翁茂鍾社會勞動交換過意見，但事實上，該場公祭他有沒有收到訃聞或送花，自己已不記得，可以確定的是他本人絕對沒去，這點可調閱當時南檢檢察長相關行程資料即可證實。

周章欽指出，十幾年前全台各地檢署對於易服社會勞動，幾乎都是有申請就過，絕對不是什麼特權，社會勞動時數的把關靠的是執行單位，地檢署無從去預防這種事情，事後發現造假再回頭怪地檢署，讓他覺得對基層相當不捨。