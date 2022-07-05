收翁茂鍾送的襯衫遭彈劾 陳子敬：我根本穿不下

翁茂鍾案波及現任台中市副市長陳子敬，監委林國明、王麗珍指陳子敬等明知與翁茂鍾與炒股案有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫，「指示」公務員以不實方式協助完成易服社會勞動。時任台南市警察局長的陳子敬副市長表示，「我心如秤，問心無愧」，翁案發生時對他的違法行為毫無所悉，「我這身材，襯衫送給我也根本穿不下」，且當時也沒對下屬做任何不當或違法的指示。

陳子敬指出，翁時任警友會會長，警友會統一發送的襯衫「我根本穿不下。」陳子敬身高一百八十公分、體重一百四十三公斤，他穿的襯衫跟衣服都要經過訂做，他就算是去美國買美洲版本的尺寸，袖子的部分也會過長，因此他的衣服都要特別訂作。

他指出，翁某申請易服社會勞動是地檢署所核准的，且執行易服社會勞動亦由地檢署負責，並非警察局的業務。翁案相關違失經司法調查後證明與陳副市長無關。

陳強調，此事只經過當時的警分局等單位，他根本不知此事。分局有違失的員警亦已遭法院判決確定，陳對於監察院的彈劾感到不解與無奈。

彈劾後有無處分，要依照司法院公務人員懲戒委員會來審理決定，陳子敬強調，之前已向監察院有所說明，未來也將在審理程序中據理力爭。