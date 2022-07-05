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操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴
曾以麻布茶房、跳舞香水等知名餐飲品牌上櫃的和昇休閒，前董事長禹介民因涉嫌掏空公司遭通緝，其胞兄禹介夫又和特助鄧淞元共4人，涉嫌藉由現金增資拉抬股價，又在公司跳票7000萬元的重大訊息揭露前提前賣股避損。台北地檢署5日偵結，依違反證交法操縱股價及內線交易罪起訴禹、鄧共4人。
2018年和昇休閒爆發董事長禹介民及董事長特助鄧淞元等人，涉嫌以虛偽增資和詐欺等不法方式，取得苗栗河灣渡假村產權，遭基隆地檢署搜索調查並偵結起訴，事後禹介民棄保潛逃遭通緝至今。
就在掏空案偵辦期間，因銀行已拒絕禹和昇往來，和昇在無法向銀行借貸之下，只好轉為現金增資，為了吸引投資人注資，金管會發現和昇高層疑似有以公司資金購買公司股票，藉此墊高股價的情形，於是將此部分交由北檢偵辦。
檢察官進而發現，和昇2017年12月間一早便由銀行方得知公司即將跳票7000萬元，因公司已無法進一步取得其他資金，下午三點半勢必跳票，因此當消息傳出，禹介夫、鄧淞元與鄧姓、彭姓主管於是趕在股市收盤前賣掉手中公司持股，以免利空消息曝光後股價下跌，涉嫌內線交易。
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