操縱股價又涉內線交易 麻布茶房、跳舞香水前高層遭訴

曾以麻布茶房、跳舞香水等知名餐飲品牌上櫃的和昇休閒，前董事長禹介民因涉嫌掏空公司遭通緝，其胞兄禹介夫又和特助鄧淞元共4人，涉嫌藉由現金增資拉抬股價，又在公司跳票7000萬元的重大訊息揭露前提前賣股避損。台北地檢署5日偵結，依違反證交法操縱股價及內線交易罪起訴禹、鄧共4人。

2018年和昇休閒爆發董事長禹介民及董事長特助鄧淞元等人，涉嫌以虛偽增資和詐欺等不法方式，取得苗栗河灣渡假村產權，遭基隆地檢署搜索調查並偵結起訴，事後禹介民棄保潛逃遭通緝至今。

就在掏空案偵辦期間，因銀行已拒絕禹和昇往來，和昇在無法向銀行借貸之下，只好轉為現金增資，為了吸引投資人注資，金管會發現和昇高層疑似有以公司資金購買公司股票，藉此墊高股價的情形，於是將此部分交由北檢偵辦。