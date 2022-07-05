基勝-KY下市前爆內線交易 前董事進場不法獲利300萬遭約談

家具生產商「基勝開曼控股」（基勝-KY）去年決議下市，並由董監事高價收購全數股票，時任公司董事的亞東聯合會計師事務所長林鴻基卻在知悉此一重大消息後，於禁止交易期間涉嫌與親友紛紛進場買股，不法獲利約300萬元。

調查局北機站今兵分11路發動搜索，約談林鴻基等共8人，稍晚依違反證交法內線交易罪移送台北地檢署複訊。

主要生產戶外休閒家具的基勝（開曼）控股，2011年12月掛牌以「基勝-KY」上市。去年11月10日基勝公布重大訊息，表示董事會決議會停止上市及公開發行，公司市面上流通的股票將由董監事以每股76元進行高價收購，接著在隔月28日舉行股東臨時會決議向證交所申請股票終止上市，預計下市日期為今年3月3日。