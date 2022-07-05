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基勝-KY下市前爆內線交易 前董事進場不法獲利300萬遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

家具生產商「基勝開曼控股」（基勝-KY）去年決議下市，並由董監事高價收購全數股票，時任公司董事的亞東聯合會計師事務所長林鴻基卻在知悉此一重大消息後，於禁止交易期間涉嫌與親友紛紛進場買股，不法獲利約300萬元。

調查局北機站今兵分11路發動搜索，約談林鴻基等共8人，稍晚依違反證交法內線交易罪移送台北地檢署複訊。

主要生產戶外休閒家具的基勝（開曼）控股，2011年12月掛牌以「基勝-KY」上市。去年11月10日基勝公布重大訊息，表示董事會決議會停止上市及公開發行，公司市面上流通的股票將由董監事以每股76元進行高價收購，接著在隔月28日舉行股東臨時會決議向證交所申請股票終止上市，預計下市日期為今年3月3日。

檢調懷疑，時任基勝-KY董事的亞東聯合會計師事務所所長林鴻基，在當時事先得知公司即將下市的重大消息後，於禁止交易期間，以自己和親友名義開始購入當時股價50多元的基勝股票，日後待董監事收購後可獲得每股超過20元的價差，藉此內線獲利超過300萬元。

基勝KY下市前爆內線交易，北檢指揮調查局約談會計師前董事林鴻基。記者蔣永佑／攝影
基勝KY下市前爆內線交易，北檢指揮調查局約談會計師前董事林鴻基。記者蔣永佑／攝影

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