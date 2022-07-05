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拿偽造連署書被選委會抓包 罷免里長不成自己反遭判刑
台中民眾謝朝清和霧峰區南勢里長陳錫卿因土地糾紛，謝發起連署要罷免陳，但謝沒告知連署就向其他里民要戶口名簿，接連偽造13人簽名送交台中選委會被發現遭告發；法院認為，謝男侵害選罷公平、正確，說詞前後翻供，但已和全部被害人調解，依偽造文書判他7月，緩刑3年，可上訴。
檢方起訴指出，謝朝清（59歲）為了取得法定連署人數，2020年7月沒有向吳姓民眾說明要提出罷免連署，就直接向他索取戶口名簿，並在連署名冊上偽造一家大小10個人名字，後來又以同樣手段，向林姓民眾拿戶口名簿偽造3人身分。
謝同年7月30日持名冊向台中市選舉委員會行使，但因台中選委會發現其中簽名有異狀，經查核懷疑是遭人偽造後主動向台中地檢署告發偵辦。
檢方訊時，謝表示有拿連署名冊向吳姓、林姓民眾遊說聯絡罷免，並取得他們的戶口名簿，在連署人名冊上寫上名字，但被偽造姓名的13人都證稱，根本不知道罷免一事，本人也沒有在名冊上簽名，偵結依偽造文書罪嫌起訴他。
法院審酌，謝男因想罷免里長，本應循正常途徑取得連署，但未經13位里民同意或授權就擅自偽造他們姓名還提給台中選委會行使，侵害相關人權利也危害選舉罷免公平、正確性。
法院認為，謝男原在檢方偵查中他坦承客觀行為，辯稱不清楚要本人簽名，只是想嚇里長把土地拿回來，但審理時又改口否認，辯稱有取得吳姓民眾同意，最後才全部承認並達成調解。
法院審理後依偽造文書罪判謝男有期徒刑7月，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元。
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