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嘉義地檢2018大選查賄績效第1 年底選舉情資件數曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

年底九合一大選剩4個多月，嘉義地檢署2018年本屆辦查察賄選共起訴296件，績效是各地檢署之冠，檢方指出，年底大選接獲情資已12件，其中5件分出「選他」字案進一步偵辦中，另，嘉檢今天和15日也首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加。

檢方表示，2018年辦理地方公職人員選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴14件，確定當選無效7件，並已核發檢舉獎金2415萬元，據了解，296件是各地檢署最多，所核發的獎金也是名列前茅。

檢方也說，今年查察賄選已起跑，目前接獲12件情資，5件分為選他自案，其餘7件則列「選查」字或「選察」字案，供檢察官當參考情資。

嘉義地檢署今上午9點及15日上午9點，辦理查察賄選的相關系列教育訓練，包括邀請嘉檢主任檢察官王輝興講授「查察賄選技巧與實務」、高檢署資通犯罪小組成員陳昱奉講授「從域名的扣押看網路選舉－兼論DNS RPZ與網路治理的未來走向」、法務部調辦事主任檢察官林映姿講授「防制暴力及境外勢力介選之法規範－刑法第150條與反滲透法」及準國家通訊傳播委員會委員的中正大學教授王正嘉教授講授「假訊息之識別與查察」等議題。

教育訓練參加對象包括檢察官、警方及調查局的查賄業務承辦人員，嘉檢檢察長張曉雯說，盼善用查察技巧及工具，積極審慎查賄、壓制不法及全面反賄宣導，也呼籲民眾勇於檢舉。嘉義地檢署檢舉專線（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。

嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加，圖為嘉檢主任王輝興講授課程。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加，圖為嘉檢主任王輝興講授課程。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加，圖為嘉檢檢察長張曉雯。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加，圖為嘉檢檢察長張曉雯。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加。記者林伯驊／攝影
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加。記者林伯驊／攝影
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加。記者林伯驊／攝影
嘉義地檢署首辦查賄工作的「教育訓練」，邀警、調人員參加。記者林伯驊／攝影

賄選 檢察官 嘉義 假訊息

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