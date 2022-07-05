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超糗！警察保管車輛才4個小時 就遭人溜進派出所偷騎走

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子深夜騎機車闖紅燈被攔查，先是棄車狂奔被抓，警方聞到他有酒味，黃又拒絕酒測，結果機車被警方依法移置保管，黃隔4個小時就溜進清水分局清泉派出所，趁員警沒在看時發動機車直接騎走，警方狼狽在後追趕未果只能調監視器抓人，法院依妨害公務罪判黃3月，可上訴。

檢警調查，黃男（29歲）去年10月11日深夜11點多騎機車闖紅燈，被巡邏的清泉派出所警員攔查，黃竟直接棄車拔腿狂奔，但警方也沿途追尋最後在中清路7段國道3號交流道下車道發現人。

警方以黃闖紅燈身上又散發濃厚酒味要求酒測，但黃堅持拒絕，經警方依法將他機車移置保管，並製單由黃簽收，隨後就將他機車帶回派出所保管。

但黃失去代步工具，竟異想天開隔天凌晨3點多趁警方未注意，從清泉派出所後方樓梯溜進移置車輛保管處，並持機車鑰匙發動，有警員聽見機車引擎聲回頭查看，但黃沒停下反而加速催油門逃逸，員警在後一路苦追未果，最後只沿途調閱監視器抓人。

檢方訊時，黃坦承有偷騎走機車，但否認妨害公務辯稱自己當天有喝酒「不知道不能騎走機車」，派出所也提出監視器佐證，畫面拍下黃從後面樓梯潛入，未經員警同意就擅自騎走，偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

法院審酌，黃有竊盜、侵佔及酒駕前科，這次再犯妨害公務雖然性質不同，但顯然欠缺警惕，5年內構成累犯認為應加重其刑。

法院考量黃男闖紅燈又拒絕酒測，還趁著員警沒注意時拿鑰匙偷騎走機車，依妨害公務隱匿公務員職務上掌管之物品，判他有期徒刑3月。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 監視器 酒測

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