婦酒駕躲警、過彎壓車 警攔下後...大念一番！

67歲宋姓婦人騎機車闖紅燈，遇警方攔查，竟然加速還壓車轉彎，但仍被員警攔阻，因談話散發酒味，被測出涉嫌酒駕。她稱是吃燒酒雞才加米酒，員警更妙稱「我們吃的燒酒雞，都不加米酒」。

7月3日下午3時40分許，高雄市警新興交通分隊員警在前金區市中一路與民生二路口，發現宋姓老嫗騎機車闖紅燈，趕上追攔，宋婦加速，轉彎時還壓車，似要躲避警方查緝，但騎進小巷仍被員警攔住。

員警對老婦開單，發現她散發酒味，對她酒測後，呼氣酒測值為每公升0.68毫克，問她何時喝酒，老婦稱當天中午與朋友煮燒酒雞吃，才加米酒。

員警緊接回她，稱「我們吃的燒酒雞，都不加米酒」。警方說，員警是為了警告老婦喝酒不能騎車酒駕。

老婦說她吃過燒酒雞以後，原本打算回家休息，但臨時接到姊姊身體不舒服，才趕著騎車去看姊姊。全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

宋姓老婦涉酒駕，遇警還壓車要逃。記者林保光／翻攝