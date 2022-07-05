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遭控持中資來台發展組織 愛國同心會4人不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

愛國同心會日前因遭檢調懷疑接受大陸國台辦資助，來台發展組織涉犯國安法，因此著手偵辦創會會長周慶峻、副會長李有明、會員蕭勤和抗日協會理事長鄭建炘4人。台北地檢署5日偵結，除周男於偵查期間過世依法不起訴，其餘3人也因罪證不足不起訴，並對未到案的愛國同心會秘書長張秀葉及周妻林明美發布通緝。

檢調查出，愛國同心會創會會長周慶峻與妻子林女2011年前往湖北省當陽市投資人民幣20萬元開設魚塘，並成立湖北同心聯發農業綜合開發公司，進而與當地台辦系統接觸，之後開始接受國台辦政黨局、湖北省、廈門市、北京市、福建省、廣東省各台辦系統的資助和領導，提供周男位於珠海的免費土地從事養殖、農林事業，並指示廠商與之交易，使周男公司收入頗豐。

後來周慶峻同意接受上述台辦各單位資助，在台成立愛國同心會替中共發聲，並對抗法輪功、台獨等運動。自2019年起，周慶峻夫婦每次自大陸返台，都會帶美金1萬元及人民幣2萬元入境，按月支付10萬元給祕書長張女供會務使用。期間並多次同案被告等人接受招待赴陸旅遊。

2019年9月間，香港反宋中運動升溫，周慶峻接獲對岸中聯辦指示，欲暴力嚇阻香港民運領袖黃之鋒、歌手何韻詩等人，並指示張女、李男、蕭男、鄭男等人刺探黃之鋒、何韻詩的在台行程及下榻飯店，打算伺機攻擊。

但蕭男、李男到案後供稱，自己只是領錢辦事，蕭男負責搭帳篷，李男負責開車，自己並沒有參與愛國同心會會務，該會雖有14個副會長，但都是周慶峻自己胡亂封的。鄭男也表示，自己在愛國同心會沒有擔任任何職務，抗日協會與愛國同心會僅是理念相近，舉辦活動上會互相支援。

身為該會秘書長的張秀葉曾向調查局供稱，愛國同心會與各台辦的接觸，完全由周慶峻負責，周妻則負責管錢，其他人都只是掛名幹部，實際核心就是周男夫婦和她。且周男夫婦與大陸聯繫事項都不會讓她知道，因為怕資源會被搶走。

檢察官認為，蕭、李、鄭等人並未受周男指示發展組織，難以國安法不得為大陸地區、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織相繩，僅單純加入組織、赴陸參加海峽論、接受陸方招待或蒐集民運人士行蹤，並不在處罰範圍內，因此將3人不起訴。至於遭控違反《反滲透法》的周慶峻，經查已於2021年6月16日死亡，依法另為不起訴處分。

遭控持中資來台發展組織涉犯國安法，愛國同心會4人獲北檢不起訴。記者蔣永佑／攝影
遭控持中資來台發展組織涉犯國安法，愛國同心會4人獲北檢不起訴。記者蔣永佑／攝影

愛國同心會 國安法 抗日

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