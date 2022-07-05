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萬海航運主管被砸車偷200萬現金 5人竊盜罪判刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鄭姓男子等5人今年3月間，涉嫌到萬海航運大樓，推派2人打破魏姓主管座車車窗，偷走現金200萬元。士林地方法院依照共同犯竊盜罪，判處5人8月至1年不等徒刑。

鄭男、李男、白男、吳男、李男等5人，透過「趙山河」「ＲＫ」之人，得知萬海魏姓主管與人有糾紛，今年3月8日帶著200萬現金，放在車上準備與人和解。

當日下午3時許，5人集結在萬海航運大樓附近，討論後派出鄭男、李男行走進地下4樓停車場行竊，鄭男持滅火氣打破車窗，李男則爬進車內，偷走裝有200萬現金紙袋，眾人逃往北投焚化爐附近，分贓後各自離去。

警方獲報後組成專案小處，3月14日在台中一家汽車旅館拘提鄭男、李男到案，隔日再拘提白等3人到案，並查扣剩餘數萬元贓款和贓款購買的手機。

法官指出，白、吳、李3人在萬海航運大樓附近接應、把風，僅有吳男、李男2人走進地下室停車場作案，非結夥3人以上竊盜罪，論以5人犯普通竊盜罪。

法院審酌，鄭等5人不思正當途徑賺錢，竟打破車窗偷走魏男鉅額現金，5人均認罪，其中吳、李和告訴人魏男達成和解，談妥賠償80萬元，承諾連帶賠償剩餘120萬元；魏男也願意原諒其他3人。

鄭等5人共犯竊盜罪，鄭判處1年徒刑，iphone13promax手機沒收，現金2萬1千元沒收，未扣案24萬4千元沒收或追徵其價額；李判處11年徒刑，iphone13promax手機沒收，現金4萬7千元沒收，未扣案21萬8千元沒收或追徵其價額；白男、吳男分別判10月、8月徒刑；李男判處8月徒刑緩刑3年，應賠償魏男60萬元。

鄭、李2人潛入地下室停車場打破車窗，偷走2百萬現金。記者蕭雅娟／翻攝
鄭、李2人潛入地下室停車場打破車窗，偷走2百萬現金。記者蕭雅娟／翻攝

竊盜 贓款 停車場

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