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陳柏惟怨詹江村「紅錢說」僅賠20萬 上訴卻自減求償金

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨桃園市議員詹江村3年前在網路直播稱基進黨發言人陳柏惟「當共幹」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔、含」，陳提告並要求移除影片、道歉、求償300萬元。

詹犯誹謗判拘役80日定讞，民事一審判詹移除影片並賠償20萬元，陳認為金額過低而上訴。但台灣高等法院民事庭今審理時，陳的律師下修求償金額，僅要求「再賠償180萬」。

陳柏惟當選第10屆台中市第二選舉區立法委員，去年10月遭罷免，成史上第一位被罷免去職的立委。上月30日，陳退出台灣基進。

2019年8月18日，詹江村在直播時表示「陳柏惟你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共? 你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽. . . 」「紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？怎麼舔，你是怎麼舔共？」還發出「喔」的喘氣聲。19日又直播稱「陳柏惟以前是共幹」。

詹21日又在中天新聞台新聞龍捲風節目說「你不只是去那邊賺而已，你還當紅色幹部」陳柏惟認為受辱，要求詹移除影片、道歉，並求償300萬元。

詹江村抗辯稱「陳柏惟賺紅錢」是依自己證據資料確信為真實，而「陳是共幹」刑事部分認為不構成犯罪，至於嘲諷陳在中國從事電影工作如同性愛過程口交舔、含行為，是他查證陳任職中資公司的主觀意見表達，認為沒有侵權。

桃園地院民事庭認為，爭點在於詹江村發表言論前「有無違反合理查證義務」，且陳當時是台灣基進的立法委員參選人，詹的言論與陳有無和大陸共產黨有關聯，應審查言論有無違反「善良管理人注意義務」而情節重大。

桃院認為詹江村「賺紅錢」「賺共錢」「賺大陸錢」等言論部分未盡查證，此部分構成侵權，判移除影片並賠償20萬元。

高院上回開庭時，陳柏維的律師援「金溥聰與馮光遠」、「馬英九與周玉蔻」、「曾文惠與謝啟大」、「吳宗憲對陳之漢」訴訟為例，指原告分別獲賠50、180、200、80萬元，陳獲賠金額明顯過低。

今天高院行審理程序，陳的律師縮減上訴金額，從原本要對方再賠償280萬元縮減為180萬元，並表示這是「參照實務」；另考慮憲法法庭見解，改要求詹在報紙上刊登一、二審案號與主文。

陳的律師說，詹江村「紅錢說」已被判有罪，而稱陳是「共幹」則未查證，另稱「陳柏惟是成龍底下的幹部...政協底下的幹部是不是紅幹?」也侵權。

律師特別強調，詹江村擔任多年的民代，而陳柏惟當時甫踏入公領域，如果公眾人物對公眾人物侵權的判賠金額落在50萬至200萬元不等，那詹侵害當時還不是很有名的陳柏惟則更應負責。

詹的律師表示，「兔將公司」設在北京、為港資，有人檢舉是陸資、公司背景複雜、陳與成龍過從甚密，詹才提出質疑，請求高院廢棄一審判決並駁回陳上訴。

國民黨籍桃園市議員詹江村（左圖）稱陳柏惟「當共幹」「賺紅錢」，吃上誹謗罪，且遭陳求償、要求回復名譽。圖／聯合報系資料照
國民黨籍桃園市議員詹江村（左圖）稱陳柏惟「當共幹」「賺紅錢」，吃上誹謗罪，且遭陳求償、要求回復名譽。圖／聯合報系資料照

陳柏惟 詹江村 律師

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