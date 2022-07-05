女檢亂罵罰10月薪竟稱符身心障礙者權利公約 上訴遭駁

新北地檢署檢察官顏汝羽不正訊問被告，還上網罵律師「白目」，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，職務法庭判顏汝羽罰款現職月俸總額10個月。顏女不服而提上訴，指摘一審沒適用身心障礙者權利公約來審她，職務法庭第二審認為她未主張是「高敏感族」，駁回確定。

顏汝羽2018年9月27日辱罵竊盜案件被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，同年10月29日對聲請覆議車禍鑑定書的過失傷害案件被告，要求具結指認員警瀆職，若查無證據就要辦誣告，企圖讓被告認罪及撤回聲請覆議案。

顏前年4月1日在檢察官論壇批評黃姓律師「白目」、「編劇本給當事人」，公開黃姓律師臉書截圖；她不滿蔡姓律師庭訊遲到，直接發函給律師和當事人，質疑律師專業能力。

檢評會決議移送懲戒法院職務法庭，考量她是候補檢察官，資歷尚淺，建請記申誡處分。但職務法庭認為申誡處分過輕，罰款10個月對她應有相當程度警惕效果。

職務法庭調閱顏汝羽在新北地檢署候補檢察官5年期間考核結果，多次列載「情緒控管不佳，思想偏激執著」、「辦案方式與裁量權行使常有不當」、「對司法警察極度不信任，無法團隊合作」，多數考核項目被評定為不及格。

且顏汝羽月平均未結件數是全地檢署最多、起訴維持率全署最低，加上違反職務上義務、行為不檢，2019年度職務評定「未達良好」。

職務法庭一審審理時，顏汝羽雖承認部分錯誤，仍否認部分行為違反辦案程序、職務規定及檢察官倫理規範，稱訊問態度已改，在論壇貼文沒有編造證據，在主任檢察官建議下，就態度不佳向黃姓律師道歉。

一審認為，顏女相關情事並非偶發單一事件，而是根源於她情緒控管不佳、思想偏激執著、易怒、無法調適工作壓力，以致辦案方式與裁量權行使常有不當，衍生不必要的風波與困擾。

顏女上訴，職務法庭第二審認為她在一審時沒主張自己是「高敏感族」，也沒提出任何相關資料說明與懲戒處分有何關連，而一審理由內援引考核紀錄「顏檢察官自陳為高敏感族」，已明確記明是引用考核評語的記載，並非一審的認定。顏女上訴主張一審違法，沒有適用「身心障礙者權利公約」，二審認為是徒憑己見指摘。