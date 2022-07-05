聽新聞
test
0:00 / 0:00
勾搭女人不成爆口角 他持刀刺死勸架人判12年
趙姓街友在公園找女子搭訕，不滿蔡姓街友阻止，以利剪刺殺蔡致死，剪刀劃傷在旁勸架的陳姓男子，檢方依殺人、傷害罪起訴趙；台北地院審理，今天就殺人罪判趙有期徒刑12年，褫奪公權6年，傷害罪判趙有期徒刑4月。可上訴。
2021年11月12日晚間8時，趙、蔡、陳與一群街友在台北市萬華區「艋舺公園」飲酒聊天，趙想找一起喝酒的女子聊天遭拒，2人口角，同行酒友將趙拉開，蔡也加入勸架行列，與趙起衝突後釀成殺機。
趙到附近雜貨店先買了2把利剪，折返公園到蔡的面前挑釁，蔡拿起酒瓶攻擊趙的頭部，趙再去雜貨店加購2把利剪，隨後持剪刀朝蔡的身體行刺，殺人後，趙主動到派出所投案，蔡負傷被送往醫院急救，但失血過多死亡。
檢察官偵辦依重罪聲押蔡獲准，結案時認為，趙刺殺蔡致死，犯殺人罪，又劃傷勸架的陳姓男子，犯傷害罪，將趙提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言