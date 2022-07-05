勾搭女人不成爆口角 他持刀刺死勸架人判12年

趙姓街友在公園找女子搭訕，不滿蔡姓街友阻止，以利剪刺殺蔡致死，剪刀劃傷在旁勸架的陳姓男子，檢方依殺人、傷害罪起訴趙；台北地院審理，今天就殺人罪判趙有期徒刑12年，褫奪公權6年，傷害罪判趙有期徒刑4月。可上訴。

2021年11月12日晚間8時，趙、蔡、陳與一群街友在台北市萬華區「艋舺公園」飲酒聊天，趙想找一起喝酒的女子聊天遭拒，2人口角，同行酒友將趙拉開，蔡也加入勸架行列，與趙起衝突後釀成殺機。

趙到附近雜貨店先買了2把利剪，折返公園到蔡的面前挑釁，蔡拿起酒瓶攻擊趙的頭部，趙再去雜貨店加購2把利剪，隨後持剪刀朝蔡的身體行刺，殺人後，趙主動到派出所投案，蔡負傷被送往醫院急救，但失血過多死亡。