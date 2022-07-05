台中老闆拖欠貨款 遭人闖入提整桶屎尿狂潑洩憤

台中朱姓、洪姓男子不滿賴姓工程行老闆積欠款項，竟事先準備整桶裝有貓屎、尿的糞水，闖入賴的工廠內朝他辦公室潑灑，2人叫囂後離去留下滿屋難聞臭味，賴也不滿提告，法院認為2人犯行明確，也有監視器佐證，犯後又未和解等，依侵入住宅罪各判拘役20日、30日，可上訴。

檢警調查，朱男（46歲）、洪男（42歲）認為賴姓公司老闆拖欠工程款項，心生不滿竟打算打教訓，去年12月6日下午3點多一起開小貨車到賴在台中南屯的工廠外，由朱提著1桶裝有貓的屎、尿的糞水先在外觀望。

後來朱、賴未經賴同意，就直接闖入對方公司內，朱還穿過騎樓進入鐵捲門，直接將整桶屎尿朝室內潑灑，2人叫囂後才悻悻然離去，賴也不甘受辱立刻報警提告，轄區台中第四分局依公然侮辱、恐嚇及毀損等罪嫌將2人送辦。

檢方訊時，賴坦承當時開車和朱一起去，並由朱負責潑灑糞水，朱則說現場沒有人同意讓他們進入，自己就直接進去潑糞；被害的賴男證稱，當時遭朱、洪闖入工廠潑灑糞水，員工則是聽到有人咆哮要找老闆，前往就看到辦公室、地板都是糞便。

檢方認為，朱、洪是在私領域潑糞，當時工廠內僅有賴男1人在場，難認符合公然侮辱要件，且潑灑糞水行為是有貶低人意味，和恐嚇的危險告知也有別，另賴也無法舉證工廠內遭毀損證據，偵結僅依侵入住宅罪嫌起訴2人。