快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍移工騎單車酒駕 受罰還曝逾期居留身分

聯合報／ 記者林保光／即時報導

菲律賓籍移工加盧特拉酒後騎腳踏車，在高雄市小港區遇警攔查，警方發現他渾身酒氣，對他酒測，酒測值超標，警方對他開罰，竟發現他逾期居留，將他送交移民署將遣送出境。

據了解，加盧特拉（40歲）7月3日凌晨騎腳踏車，經過高雄市小港區高松路與松南街口，因逆向行駛，遇小港警分局高松派出所員警才被警方攔住去路。

員警對他酒測，發現呼氣酒測值達每公升0.69毫克，警方表示，因他騎的是慢車，不是機械動力交通工具，而依道路交通管理處罰條例舉發，可罰600元到1200元罰鍰。

不過，警方察問加盧特拉的身分，但雙方語言溝通不良，而且他又沒帶身分證件，員警將他帶去移民署高雄專勤隊，利用指紋辨識系統，才發現他利用免簽證方式入境，但已逾留期限，警方對他開罰單後，交由移民署查辦，日後遣送出境。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

菲律賓籍移工加盧特拉酒後騎腳踏車，不但酒測超標，也經警方及移民署查出逾期居留。記者林保光／翻攝
菲律賓籍移工加盧特拉酒後騎腳踏車，不但酒測超標，也經警方及移民署查出逾期居留。記者林保光／翻攝

移民署 酒測

延伸閱讀

前桃猿隊球員王湘嵐涉酒駕 自認退酒未打方向燈遭攔查

淡水炫富女撞死同行讓他有感觸 鋪路工人出獄繳清罰鍰斷酒駕

酒駕新法上路3個月 北市保大告發74案接6申訴

男子以為騎腳踏車酒駕不會被抓 3天內遭取締2次

相關新聞

吸金判刑定讞 人早落跑

豪倫科技負責人郭光倫曾和犯下台版「華爾街之狼」案的兆良科技假交易美化財報，被檢調查出因公司財務狀況不佳，多次借款虛偽增資...

技師評太魯閣出軌遭記警告 法院批工程會箝制言論自由

台鐵太魯閣號去年4月2日於清水隧道撞擊滑落邊坡的工程車而出軌，造成49死213傷的事故，案發後朱姓土木技師受邀上電視節目...

婆婆遺產糾紛 楊麗花6人判付4476萬

歌仔戲國寶楊麗花已故丈夫洪文棟家族爆遺產糾紛，洪的母親逝世後留下高額遺產及股票，並有逾億元遺產稅和罰鍰，洪的姪子繳納大部...

報復性執法形同私刑？前檢談員警心理健康危機

近日桃園保安大隊號稱「強勢執法」影片在網路上傳開，員警將嫌疑人拖下車壓倒在地後一陣警棍「猛K」，引發網友以及警察學、法律學專業領域的正反論戰。

陳柏惟怨詹江村「紅錢說」僅賠20萬 上訴卻自減求償金

國民黨桃園市議員詹江村3年前在網路直播稱基進黨發言人陳柏惟「當共幹」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔、含」，陳提告並要求移除...

女檢亂罵罰10月薪竟稱符身心障礙者權利公約 上訴遭駁

新北地檢署檢察官顏汝羽不正訊問被告，還上網罵律師「白目」，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，職務法庭判顏汝羽罰款現職月俸總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。