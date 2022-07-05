外籍移工騎單車酒駕 受罰還曝逾期居留身分

菲律賓籍移工加盧特拉酒後騎腳踏車，在高雄市小港區遇警攔查，警方發現他渾身酒氣，對他酒測，酒測值超標，警方對他開罰，竟發現他逾期居留，將他送交移民署將遣送出境。

據了解，加盧特拉（40歲）7月3日凌晨騎腳踏車，經過高雄市小港區高松路與松南街口，因逆向行駛，遇小港警分局高松派出所員警才被警方攔住去路。

員警對他酒測，發現呼氣酒測值達每公升0.69毫克，警方表示，因他騎的是慢車，不是機械動力交通工具，而依道路交通管理處罰條例舉發，可罰600元到1200元罰鍰。

不過，警方察問加盧特拉的身分，但雙方語言溝通不良，而且他又沒帶身分證件，員警將他帶去移民署高雄專勤隊，利用指紋辨識系統，才發現他利用免簽證方式入境，但已逾留期限，警方對他開罰單後，交由移民署查辦，日後遣送出境。

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