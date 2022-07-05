消防救人反被砸救護車花6萬修理 酒醉砸車女判刑4個月

花蓮縣秀林鄉一對李姓兄妹酒後起口角互毆掛彩，李女持棍棒砸救護車，依妨害公務罪嫌遭判4個月，對救護員叫囂、阻攔就醫的田男也被判拘役45天可易科，該輛被砸的救護車則花了6萬3000元「療傷」。

李姓兄妹去年9月3日在田姓友人家中喝酒，晚間6時許，兄妹倆發生口角衝突，李女徒手攻擊哥哥頭部成傷，田男見狀撥打119報案。

花蓮縣北埔消防分隊派員駕駛救護車前往，田姓男子不滿救護車沒開到他家門口，在救護車到場、邱姓隊員下車要評估傷者傷勢時，先朝邱姓隊員大聲叫囂，還身體逼近作勢攻擊，邱姓隊員被嚇得快步逃離現場，返回救護車。

消防隊員還是設法將李男帶上救護車，要倒車離開現場送醫時，李姓女子隨手撿起棍棒，朝救護車的擋風玻璃、引擎蓋、後照鏡、車門、加油箱蓋等多處敲擊，致車身多處刮損、凹陷。田男則跑到救護車旁，強行拉開駕駛座車門質問「剛剛有沒有停車」。

李女的哥哥未提告，花蓮縣消防局事後花6萬3000元修車，提告捍衛消防人員權益。李女、田男偵訊時都坦承犯行，田男則說當時是希望救護人員能就近執行救護。

花蓮地方法院近日審結，考量兩人先前曾因公共危險案件入監，分別在去年2、3月執行完畢，再犯妨害公務罪，為累犯，判處李女有期徒刑4個月、田男拘役45天，易科罰金以1000元折算1天，可上訴。

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