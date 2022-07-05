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兒欠43萬賭債！拿假槍蒙面搶老爸41萬會錢 吃3年8月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子黃聖展積欠賭債，將歪腦筋動到自己父親頭上，趁父親要繳會錢時，拿玩具槍蒙面搶走41萬元；警方一度懷疑黃父自導自演，追查之後才知是兒子所為。黃父得知後不追究，新北地方法院仍依攜帶凶器強盜罪處黃3年8月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

黃聖展（36歲）與58歲的父親同住，因嗜賭積欠43萬賭債。前年10月24日，黃得知父親準備付會錢，當天凌晨3點多先打電話給父親，表示要見面借1千元，掌握地點後埋伏在新北市林口區，趁父親準備上車與前來拿會錢的邱姓男子碰頭時蒙面衝出，持玩具槍將父親抵在車旁，喝令交出身上包包，強行取走38萬會錢和黃父身上的3萬元。

黃父報警，警方調閱監視畫面，發現歹徒車輛登記在他兒子名下，懷疑黃父不想繳會錢，串通兒子自導自演，掌握事證後通知2人到案說明。

黃父喊冤，稱事後問朋友才知道兒子在外欠賭債，返家又在兒子車上看見一把玩具槍，兒子這才坦承積欠約43萬的賭債，鋌而走險。黃父做筆錄時，替兒子向警方求情。

黃聖展原本認罪，表示搶來的贓款再加上自籌的2萬元已拿去還賭債，但新北地院開庭時卻又改口是父親好賭，擔心父親把錢拿去賭博才行搶。新北地院認為黃曾犯公共危險罪且還在緩刑期間，卻搶自己的父親，衡酌黃父愛子心切不追究，判3年8月徒刑。

案件上訴二審，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

男子黃聖展積欠賭債，竟拿玩具槍行搶父親，得手41萬元，一審被依攜帶凶器強盜罪處黃3年8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
男子黃聖展積欠賭債，竟拿玩具槍行搶父親，得手41萬元，一審被依攜帶凶器強盜罪處黃3年8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

賭博 台灣高等法院

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