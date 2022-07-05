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女洗碗工謊稱家人過世裝可憐 向女老闆詐得40萬判刑6月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

60歲曾姓女洗碗工因缺錢花用，先後向水餃店邱姓女老闆謊稱，她與先生吵架、子女在國外身無分文、家人生病、過世等理由，共向邱女共借了40萬元。邱女之後向曾女催討借款未果提告。台南地院依曾女觸犯詐欺取財罪，判處徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，邱姓女老闆在台南市經營水餃店，曾女為店內洗碗工，2019年7月13日11點多，曾女在某早午餐店內，向邱女佯稱，她與先生吵架匆忙外出、子女在日本、身無分文，邱女陷於錯誤同意借款，曾女詐得10萬元。

曾女食隨知味，同年9月8日11點多，在早午餐店內，曾女向邱女謊稱她在日本公司需要資金挹注以取得全部經營權，她的先生重病長住成大醫院，對邱女詐得10萬元。9月23日11點多，曾女在早午餐店內，向邱女佯稱，她兒子在日本因腳傷住院，有可能併發敗血症，須親自至日本探望，詐得12萬元。

10月12日下午5點30分，曾女在台南市某公園，向女佯稱，她兒子因敗血症於9月25日過世，急需喪葬費用，詐得5萬元。曾女於10月17日晚上6點多，在台南市某手工披薩餐廳內，向邱女佯稱，她先生舊疾復發緊急入住成大醫院且銀行定存解約需有工作天，對邱女詐得3萬元。

邱女多次向曾催討借款未果，才察覺受騙，報警法辦起訴。法官審酌曾女不思循合法正當途徑獲取財物，以子女在國外身無分文、家人生病、過世等理由，對告訴人邱女施以詐術，行為不當；曾女於偵查中坦承犯行，迄未與邱女和解賠償等犯後態度，量處其刑。

60歲曾姓女洗碗工先後向水餃店女老闆說謊，詐得40萬元。台南地院依詐欺取財罪，判處徒刑6月。圖／本報資料照片
60歲曾姓女洗碗工先後向水餃店女老闆說謊，詐得40萬元。台南地院依詐欺取財罪，判處徒刑6月。圖／本報資料照片

台南 日本 成大醫院

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