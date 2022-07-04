才申請上清大！妙齡女租屋處尋短亡 房東求償千萬敗訴

台中市蔡姓女子曾因憂鬱症有尋短、就醫紀錄，去年間透過特殊選才，申請上清大，但在入學前，即在台中租屋處自縊身亡，房東以蔡女自殺導致房價減損，向蔡女父親求償1000萬，法官認為，蔡女自縊前沒有預見會導致房價減損，駁回房東訴請，判免賠。

判決指出，陳姓房東在2020年10月間將房屋租給蔡姓女子，租期為同年11月至隔年8月，不過蔡女在去年3月間，即在租屋處尋短身亡。

房東認為，蔡女罹患精神疾病，可預見在房間內自殺，將導致房價減損，但仍執意為之，造成房屋變成凶宅，經鑑價後減損價值為1440萬元，蔡女父親因蔡女死亡有繼承1000萬元的遺產，因此請求損害賠償1000萬元。

蔡女父親則說，女兒在國、高中曾遭霸凌，長期因憂鬱症就醫，前年間遭逢親人過世等重大變故，有多次自殘、自殺紀錄，還有創傷壓力症候群及缺乏黑質，疑似罹患器質性腦病變，女兒求死時，缺乏對外界事物的識別能力及判斷，已喪失自我控制能力，沒有想要藉自殺減損房價的直接或間接故意。

蔡女父親也說，房東買入的房產地上五層、地下一層的，改裝隔間成套房後出租，女兒僅使用其中3、4坪空間，對房屋整體價格影響本就輕微，遑論影響房屋交易價格的因素眾多，無法根據鑑定師的鑑定，作為房屋價值減損的依據。

法官認為，根據病例資料記載，蔡女因憂鬱症有多次自殘紀錄，但蔡女獲救後，都表示對於自殺過程毫無記憶，堪認蔡女在自殺行為時，欠缺認知能力，就算蔡女在案發前在現場留有遺書，但仍無法推論蔡女在自殺時，有預見自殺行為會導致租屋處房價的減損，無不違背本意的間接故意，駁回房東訴請，判蔡父免賠，可上訴。

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