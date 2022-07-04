台灣「第一特務」張超然扮共諜 裁定限境到2023年

軍事情報局退役上校張超然被控接受中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法、國家情報工作法，張否認犯罪，法院審理中；張的限制出境處分到期，法官日前請檢、辯表示意見，裁定張延長限境8月到2023年2月止。

裁定書指出，張超然違反國家情報工作等法，偵查中羈押禁見，檢方起訴後，2021年2月20日繫屬台北地院。

張超然涉犯國家安全法發展組織既遂、未遂等罪，犯罪嫌疑重大，頻繁往來台灣、大陸，經裁定30萬元交保並限制住居、出境、出海8月，2021年10月裁定延長限制出境、出海8月到2022年6月。

日前張超然的限制出境處分屆滿，經函詢檢、辯意見認為，張涉案罪名是法定最低本刑3年以上重罪，有滯留國外不歸的可能，依比例權衡，裁定張自2022年6月20日起延長限制出境、出海8月，並通知移民署、海洋委員會海巡署執行。

張超然偵查、審理中均堅稱自己是台灣「第一特務」，他說，1989年北京天安門廣場發生「天安門事變」時，被派去大陸蒐集情報，回來台灣，就向已故的前總統李登輝陳報情報，堅稱自己是「台諜」，否認扮演共諜。

台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站監聽查知，張超然、同僚周天慈2013年退休後，邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事。