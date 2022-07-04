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淡水炫富女撞死同行讓他有感觸 鋪路工人出獄繳清罰鍰斷酒駕

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

44歲洪男從事鋪路工程，2015年因酒駕被裁罰新台幣9萬罰鍰，又因刑案入獄，直至上月20日出獄，看到淡水炫富女酒駕撞死同行，感觸決定不再酒駕，並在7天後到法務部行政執行署新北分署繳清罰鍰。

新北分署指出，洪男2015年某天晚上無照又酒駕，在台北市羅斯福路五段一帶被警方查獲，因洪男已是五年內兩度酒駕被查獲，台北市交通事件裁決所裁罰9萬元，洪男拖欠不繳，又加上其他交通違規、滯納健保費，共拖欠12萬7千餘元。

新北分署自2016年間便陸續收到裁決所移送洪男案件執行，扣押其存款等均無所獲，沒想到上月27日洪男卻主動現身新北分署，在太太陪伴下辦理分期繳納。

書記官好奇詢問洪男突然主動繳納的原因，洪男才說，自己從事鋪設柏油道路工程，7天前才因刑案服刑完畢出獄，看到新聞報導淡水炫富女酒駕撞死同行鋪路工人，又想到自己曾酒駕，內心十分感慨，便決定再也不酒駕，並下定決心處理欠款，才會在太太陪同下到新北分署，主動辦理分期付款，繳納積欠已久的罰鍰與健保費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

淡水炫富女酒駕撞死人。記者林昭彰／翻攝
淡水炫富女酒駕撞死人。記者林昭彰／翻攝
洪男在太太陪同下，主動前往新北分署辦理分期，繳納積欠已久的罰鍰與健保費。圖／新北分署提供
洪男在太太陪同下，主動前往新北分署辦理分期，繳納積欠已久的罰鍰與健保費。圖／新北分署提供

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