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資遣霸凌性騷離婚全遇上 輕熟女賣場狂偷貨：想毀滅自己

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓女子曾是某國立大學職員，去年6月間涉嫌在文心路一間大賣場偷了8000多元的貨品未結帳，遭店家發現後報警法辦，鄭女辯稱，當時歷經遭資遣、職場霸凌、性騷擾、離婚等人生打擊，「想毀滅自己」，才會亂拿商品，不是竊盜，全案經簡易判刑拘役30天，得易科，鄭女上訴，請求緩刑，台中地院駁回，全案確定。

判決指出，鄭姓女子（35歲）曾任某國立大學的職員，去年6月7日晚間6時許，鄭女前往南屯區文心路家樂福，竊取貨架上31項商品，價值為8491元，沒有結帳就欲離開，但被店家發現後攔下，報警處理，全案依竊盜罪移送法辦，台中地檢署聲請簡易判決處刑，依法判拘役30天，得易科。

鄭女不服提出上訴，否認竊盜犯行，辯稱當時精神狀況不好，因為接連遇上遭任職的學校資遣、職場霸凌、性騷擾、離婚等連串的人生打擊，加上罹患憂鬱症、長期失眠，前往賣場時，心裡想著要「消失在世界上」、「想毀滅自己」，已忘記當天案發的經過，希望法官能夠宣告緩刑，讓她可以接受相關醫學治療，早日康復。

法官審酌，一審量刑未逾越法定範圍，已考量對鄭女有利、不利的因素，量刑妥適，沒有違反公平、比例或罪刑相當原則。另外，鄭女在一審時承認犯行，卻在上訴後翻供，否認犯行，考量到鄭女前有涉竊盜案遭判緩刑的紀錄，但仍不知悔改，犯後態度不佳，駁回鄭女訴請，全案確定。

台中市鄭姓女子去年間涉嫌在大賣場行竊，台中地院判拘役30天確定。圖／本報資料照
台中市鄭姓女子去年間涉嫌在大賣場行竊，台中地院判拘役30天確定。圖／本報資料照

竊盜 資遣 性騷擾

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