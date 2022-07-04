嘉市情侶將鄰居建物當停車間 均被判處拘役
嘉義市蕭姓男子今年3月間連續指示同居人張姓女子，將汽車停放在鄰居建物內，警方據報函送法辦，嘉義地方法院依侵入建築物罪嫌，分別判處拘役20日、10日。全案可上訴。
嘉義地方法院簡易判決書指出，43歲蕭男與49歲張女為同居關係，2人未經鄰居同意，自今年3月5日至7日，蕭男指示張女駕駛汽車接連停放在鄰居的1樓建築物內，充當私人停車場使用。
蕭男、張女的鄰居發現後，報警處理，警方依2人無故侵入建築物罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，檢方依法起訴2人。
嘉義地院審酌蕭男、張女認為鄰居所承租的建築物未在使用，且大門敞開而幾度將共用的汽車停放入內，2人坦承犯行，惟還無法獲取鄰居諒解，因蕭男實際進入建築物次數較多，因此，判處蕭男拘役20日、張女拘役10日，如易科罰金，均可依新台幣1000元，折算1日。
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