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電價漲百業跟著漲？ 穩定物價小組本周指示檢調監控
用電大戶電價7月起調漲，預料掀一波民生物價漲風。法務部穩定物價小組本周將召集相關機關研商，採「先行政後司法」層次性監控、辦理違法漲價事件，如查獲業者超越合理範圍藉機調漲物價，不排除指示檢調祭以刑法偵處。
刑法「妨害農工商罪」第251條規定，意圖抬高交易價格，囤積有關物品無正當理由不應市銷售者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；穩定物價小組認為，業者以不合理比例調漲物價，刑法有罰則。
調漲電價直接引發物價上揚，國內大型企業、用電大戶於政策宣布後一致認為，供給端製造成本提高後，價格必定反映在零售端，百業都可能受波及，在疫情期間更增加人民痛苦，公權力有必要適時執法。
行政院副院長沈榮津今年3月指示各部會關注物價波動，法務部穩定物價小組上月24日開會時，有成員建議經濟部召開電價審議會議若結果為「漲」，會造成民生物價上漲，發函各部會關注影響，果然經濟部隨後公布電價調漲。
法務部穩定物價小組由常務次長林錦村任召集人，成員有農委會、經濟部工業局、行政院消費者保護處、公平交易委員會等行政機關參與，為使平抑物價有強制性，法務部也將台灣高檢署、調查局納編在小組內。
穩定物價小組本周將召開電價調漲後第一次專案會議，聽取各業務主管意見，如果民生物資藉口電價調整不合理調漲、或漲幅超出預期，將先以行政手段處置，如業者趁勢違法抬高物價，即會授權檢調機關依法查處。
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