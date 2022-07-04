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30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

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30年老警察最後一天簽退 登記簿寫「林北不幹退休」引發熱議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化警分局陳姓前警員從警年資近30年，申請今年6月30日退休，最後一天上班日在派出所出入登記簿上，寫下「林北不幹退休了」，畫面上傳網路引發熱議；當事人發現情況不妙在臉書公開道歉。警方下午表示，這種行為已經影響到警察整體形象，呼籲員警謹言慎行，也會加強再教育。

陳姓警員當天簽退時寫下「個人心情」，並以手機拍下轉傳給幾位警校同學、告知要退休了，自我解嘲抒發退休心情，並不知道照片已經被大量轉傳，引發許多退休警員有感而發；他得知連夜在個人臉書上公開道歉。

警方表示，警察單位員警出入登記簿為內部管考措施，雖無對外效力，惟係員警執勤、退勤等記載，供警察機關管理員警備勤、退勤，藉以考核員警勤惰依據；陳姓員警屆退在即，「利用機關公文書，填寫不當內容，並拍照予同學遭轉傳外流，所拍攝文書照片有標明本局機關名稱文字，顯已影響機關聲譽，對警察團體形象有所斲傷」。

善化分局下午表示，分局對陳員失檢行為，列為「另予考績重要參考依據，另嚴正聲明爾後將加強教育所屬員警謹言慎行，類此行為，將依據警察人員獎懲標準第6條「言行失檢，影響警譽」規定議處」。不過據了解，警方沒有任何相關法令處分已退休警員，也不能因此對其退休福利有所損害。

30年老警察最後一天簽退寫下「林北不幹退休了」，引發熱議。記者周宗禎／翻攝
30年老警察最後一天簽退寫下「林北不幹退休了」，引發熱議。記者周宗禎／翻攝
30年老警察最後一天簽退寫下「林北不幹退休了」，引發熱議噢他上臉書道歉。記者周宗禎／翻攝
30年老警察最後一天簽退寫下「林北不幹退休了」，引發熱議噢他上臉書道歉。記者周宗禎／翻攝

警察 台南

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